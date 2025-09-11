El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alonso Faure salta a canasta ante el intento de tapón de la defensa rival. MARIO ROJAS

El Alimerka Oviedo Baloncesto aprende a sufrir

En un partido con altibajos, los de Javi Rodríguez se llevaron una reñida victoria ante el Alega Cantabria después de una prórroga

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El segundo encuentro de pretemporada del Alimerka Oviedo Baloncesto tuvo un guión bien distinto a lo visto en el estreno del Palacio de los ... Deportes ante el San Pablo Burgos, pero se repitió el mismo final. Los hombres de Javi Rodríguez se mantienen invictos después de sumar la victoria, por 96-95, ante el Alega Cantabria en un encuentro que se tuvo que resolver tras una prórroga y que a punto estuvo de tener otros cinco minutos extra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  10. 10 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Alimerka Oviedo Baloncesto aprende a sufrir

El Alimerka Oviedo Baloncesto aprende a sufrir