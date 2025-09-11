El Alimerka Oviedo Baloncesto aprende a sufrir

El segundo encuentro de pretemporada del Alimerka Oviedo Baloncesto tuvo un guión bien distinto a lo visto en el estreno del Palacio de los ... Deportes ante el San Pablo Burgos, pero se repitió el mismo final. Los hombres de Javi Rodríguez se mantienen invictos después de sumar la victoria, por 96-95, ante el Alega Cantabria en un encuentro que se tuvo que resolver tras una prórroga y que a punto estuvo de tener otros cinco minutos extra.

El juego de los ovetenses fue superior al del cuadro dirigido por Lolo Encinas, aunque los cántabros, liderados en la primera mitad por Reggie Johnson y en la recta final por el espigado pívot chino Jiahao Yu, de 2,20 metros, nunca dieron el encuentro por perdido.

Tras un primer cuarto sin mucho acierto a canasta por ambos bandos, los ovetenses imprimieron su mejor juego, llegando a disfrutar de una renta máxima de doce puntos (26-14). Pero momentos de desconexión, con falta de intensidad en ataque y una defensa benévola, permitieron a los cántabros recortar distancias y llevar el encuentro al descanso, con el 36-34 en el electrónico.

Tras el paso por el vestuario, los de Lolo Encinas entraron más rápidos al partido, dándole rápidamente la vuelta al marcador para situarse tres arriba, 36-39. Una situación que no se daba desde el 4-5 de los compases iniciales. El desacierto en ataque de sus hombres, obligó a Javi Rodríguez a solicitar un tiempo muerto para intentar frenar la avalancha rival, que llegó a situar al Alega Cantabria ocho puntos arriba (47-55).

Pero, como había sucedido anteriormente a los locales, esa diferencia se diluyó, para poner de nuevo la emoción, en un partido que vivía alternancias continuas de buen juego. La igualdad era máxima, sin que ninguno de ambos conjuntos se pudiera escapar definitivamente hacia la victoria, la que llegó a rozar inicialmente el Alimerka, aunque un triple de Jiahao Yu, a falta de cuatro segundos, llevó el encuentro a la prórroga.

Un tiempo extra en el que los discípulos de Javi Rodríguez fueron mejores, pero sin la claridad necesaria para no tener que sufrir hasta el final, cuando el Alega a punto estuvo de forzar una nueva prórroga.

Hay que destacar el partido de Brycen Goodine, máximo anotador de la tarde con treinta y siete puntos. Una actuación brillante, al igual que la de Calvin Hermanson, estando llamados a ser dos piezas fundamentales en el juego del Alimerka Oviedo. Por parte cántabra, Johnson, con veinticinco puntos, y el joven Yu fueron los hombres más destacados de Lolo Encinas.

Los hombres de Javi Rodríguez tendrán poco descanso, ya que el sábado volverán a jugar ante su afición, en esta ocasión recibiendo al Obradoiro.