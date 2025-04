Alimerka refuerza su compromiso con el OCB

Aún con la resaca emocional del triunfo ante el Real Valladolid, con la que dejaban virtualmente asegurada su permanencia, por decimotercera temporada consecutiva, en ... la segunda división del baloncesto nacional, el Oviedo Club Baloncesto y Alimerka, presentaron la renovación del acuerdo de patrocinio que une a ambas entidades, por cinco temporadas más.

Alimerka seguirá presidiendo las elásticas del primer conjunto carbayón hasta la temporada 2029-2030, en la que cumplirán su octava campaña junto al equipo de baloncesto más importante del Principado. «Es un honor poder participar y vincular nuestro nombre a un proyecto como este, tan amigable y que da visibilidad a una afición que es mucho mayor de la que aparentemente representa, siendo un equipo no solo de Oviedo, si no de Asturias», señaló Alejandro Fernández, presidente de Alimerka, que destacó los muchos aspectos positivos de este acuerdo: «No solo la vinculación con el primero equipo, si no todo el trabajo que hace de cantera, abriéndose una posibilidad maravillosa de hacer ahora grandes cosas con las familias en el Palacio de los Deportes».

El cambio de casa supondrá un reto para la entidad azul, el cual afrontan con más garantías gracias a esta renovación. «Tener el respaldo de un contrato de patrocinio de cinco años, y además con una empresa asturiana, te da una tranquilidad terrible ante el reto del Palacio, que es una amenaza y una oportunidad», indicó Fernando Villabella, presidente del OCB, que añadió: «No podemos quedarnos en ser el equipo de Oviedo, tenemos que ser el equipo de Asturias. Tendremos cinco mil butacas esperando para llenarlas, y ahí va a ser muy importante Alimerka».

El máximo dirigente del OCB recordó el papel fundamental que jugó Alimerka en la salvación del club, tras la marcha del anterior patrocinador principal: «Hace tres años estábamos con la soga al cuello, y Alejandro tuvo la sensibilidad de acordarse de nosotros y gracias a eso podemos estar aquí», apuntó Villabella.