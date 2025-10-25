El Alimerka Oviedo Baloncesto persigue su primer triunfo a domicilio

Una vez finalizado su breve paso por la competición copera, el Alimerka Oviedo Baloncesto retoma este domingo el pulso a su principal objetivo, ... la Primera FEB. Se medirá, a partir de las 18 horas, al Palmer Basket en el Palau d'Esports de Son Moix.

A pesar de haber tenido el miércoles el enfrentamiento copero contra el Monbus Obradoiro, que se decantó por 76-82 a favor de los de Diego Epifanio, la plantilla azul se encuentra bien físicamente, siendo Dan Duscak la única duda que tendrán los azules para el encuentro de esta tarde.

Un aspecto positivo para el Alimerka Oviedo es la entrada en las rotaciones de Marques Townes, quien permitirá a Javi Rodríguez disponer de más alternativas para su quinteto.

Los isleños llegan a este partido como colistas de la categoría tras no haber conseguido todavía sumar un triunfo en los tres encuentros que han disputado al ser uno de los conjuntos que ya disfrutó de su jornada de descanso.

El equipo que dirige Marco Justo logró en cambio su pase a octavos de final de la Copa España tras imponerse por 76-86 al Gipuzkoa en el Amenabar Arena.

«Será un partido complicado como todos y más, fuera de casa, contra un rival que está jugando y compitiendo bien, y que viene de ganar en Gipúzcoa, jugando con mucha confianza y fácil», declaró el técnico de los ovetenses, quien confía en mantener el buen nivel de su equipo.

Para el cuadro mallorquín este será un partido especial al retornar al Palau d'Esports de Son Moix, donde no juega desde su ascenso a la segunda división del baloncesto nacional. Sus últimos encuentros los tuvo que disputar en el Palau Municipal D'esports Inca.

De cara a la visita de los asturianos, Justo tendrá la única duda del exterior luso Nuno Sá, quien, a pesar de haberse ejercitado con sus compañeros a lo largo de la semana, no está segura su participación.

En estos primeros compases ligueros de temporada, los hombres más destacados en el cuadro balear están siendo el interior Jesús Carralero, el escolta Joan Feliu y el alero, con pasado oviedista, Ángel Comendador.

Para poder conseguir su segunda victoria de manera consecutiva y alejarse así de la zona peligrosa de la tabla, Rodríguez tiene claro cómo deben jugar sus hombres en Son Moix. «Espero un partido complicado, en el que, si no marcamos nuestro ritmo defensivo y ofensivo, sufriremos mucho», señaló el técnico de Porriño. «Intentaremos que ellos no puedan jugar tan cómodos como lo están haciendo», añadió.