El Alimerka Oviedo no carbura en Cantabria

El Alimerka Oviedo Baloncesto cayó derrotado, preso de su mal arranque de partido, en su visita al Grupo Alega Cantabria (80-73), rival ... que marca los puestos de descenso y que saltó a su pabellón con mayores deseos y energía que un tibio OCB, que les dejó jugar demasiado cómodos y llevar la iniciativa, marcando ya importantes diferencias desde el salto inicial. El dominio del rebote y de los duelos individuales en balones sueltos, evidenciaron una mayor intensidad local, frente a un rival al que le faltó su identidad propia y la mentalidad que el choque requería. Así, les costó comparecer al inicio de cada cuarto, casi como si de un guion estandarizado se tratase, siendo inerte su mejoría en los instantes finales de los periodos, pues los de Javi Rodríguez no estaban lo suficientemente finos como para darle la vuelta el partido.

Afloró una vez más el lunar de los comienzos de partido en el seno del Alimerka Oviedo que, una vez más, tardaba en demasía en tomarle el pulso al encuentro. Para cuando quisieron hacerlo, Alega Cantabria ya habría puesto pies en polvorosa, comprendiendo perfectamente que se hallaban ante una situación prácticamente de vida o muerte en la lucha por la permanencia. Los cántabros despacharon unos primeros instantes inmaculados endosándole hasta veinte puntos a los visitantes en poco más de cuatro minutos (20-11), haciendo añicos una frágil defensa, desconocida respecto a lo que en otras ocasiones demostró. Como añadido, la rápida comisión de dos faltas de uno de sus mejores defensores, Ike Nweke, que le obligaba a una importante estancia en el banquillo. Además, el aro le era esquivo al OCB, para quien era una tortura el lanzamiento de dos puntos, maquillando únicamente el resultado a final del periodo desde el lanzamiento exterior con cuatro triples en este primer cuarto (24-16, Fin 1Q) con un especialmente acertado Lucas Langarita.

La misma tónica se mantuvo en el segundo cuarto, poniéndose de manifiesto la máxima de que el baloncesto es un estado de ánimo y que cuando estás en racha todo sale y cuando no, no sale nada. Prueba de ello, el triple de Hansel Atencia que acababa dentro del aro tras pegar cuatro veces en él (30-16). Precisamente, el mencionado escolta del equipo cántabro forjaba en estos minutos un idilio con el triple que disparaba la diferencia hasta sus máximos en la primera mitad (40-21). Las metían todas y de todos los colores los locales, convirtiendo en estériles hasta los tiempos muertos solicitados por Javi Rodríguez que no servían para encarrilar a un espeso OCB. Minutos sin respuesta ovetense y tan solo un lejano triple de Raúl Lobaco parecía un atisbo de esperanza por recortar diferencias (42-28), reduciendo, levemente, al igual que ocurriese en el primer cuarto, el equipo ovetense su desventaja en los últimos albores del periodo (48-36).

La vuelta de vestuarios repetiría el patrón de los cuartos anteriores. El Grupo Alega Cantabria con la chispa de su mejor gasolina, mientras que el OCB, de nuevo, era más diésel. Mediado este tercer periodo, la renta local se adentró, por primera vez, por encima de la barrera de los veinte puntos (62-41), después de una canasta de Bulic. Pero, como si de un déjá vu se tratase, el Alimerka Oviedo volvía a reaccionar y firmar sus mejores minutos de cuarto en los últimos instantes, permitiendo que el chicle se estirase, pero no se rompiese (69-55).

Al último cuarto fue al que saltaron los ovetenses con mejor actitud y energía. Evitaron que la renta se enchansase y por momentos quisieron hacer mella en el equipo cántabro, rebajando la diferencia por debajo de los diez puntos, después de una canasta casi cayéndose de Verplancken (76-67 a 3:35). Pero la solidez cántabra fue admirable y, pese a sus últimas cuatro derrotas, los fantasmas no aparecieron sobre ellos, replicando y neutralizando cualquier opción de remontada rival, con Johnson Jr. como referente ofensivo y con hasta cinco jugadores en dobles dígitos. Así, forzando también alguna pérdida carbayona y dominando, como en el resto del encuentro, el rebote, esfumaron cualquier mínima esperanza rival y vencieron sin mayores angustias por un resultado de 80-73.

Esta derrota impide al Alimerka Oviedo dar el paso cuasi definitivo hacia la salvación, pero, tras los resultados de la jornada, sigue estando en muy buena disposición para conseguirla (dos victorias más basketaverage sobre los puestos de descenso). Únicamente, la duda de cuantas victorias le harán falta en las seis jornadas que restan, señalando las quinielas que serán necesarias una o dos más para lograr el fin de permanecer en la categoría de plata una temporada más. Vistazo clasificatorio hecho siendo especialmente cautos, sin olvidar que los de Javi Rodríguez actualmente se hallan más cerca del playoff que del abismo del descenso.