Alimerka Oviedo - Estudiantes: Estreno con derrota en un Palacio a rebosar

Alfonso Alonso Oviedo Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00

Un verdadero muro tuvo enfrente el Alimerka Oviedo Baloncesto frente a un Movistar Estudiantes que se hizo dueño del primer triunfo con carácter oficial que se puso en juego en un lleno hasta la bandera Palacio de los Deportes de Oviedo. Un inconmensurable primer cuarto en el que llegaron a contar con diferencias de dieciocho puntos fue el detonante principal de un partido que manejaron sin mayor complicación a lo largo de los tres cuartos siguientes y frenaron con un magistral oficio y calidad los impulsos de un Alimerka Oviedo Baloncesto que jamás perdio la cara a uno de los gigantes de la categoría para ceder por un resultado de 87-101.

Alimerka Oviedo Faure (7), Duscak (8), Copes (12), Nwaokorie (10), Lobaco (3) - quinteto inicial Johnson (-), Parham II (30), Shelist (5) Hermansson (10), Cosialls (-), Arias (2). 87 - 101 Estudiantes Giovanetti (2), Salin (26), Granger (21), Mcgrew (9), Nwogbo (13) - quinteto inicial - Atencia (6), González (4), Briham (0), Sola (0), Vaulet (11), Garino (9). Parciales: 25-32, 20-23, 22-23 y 20-23

Árbitros: Jacobo Rial, Jaime Gómez y Héctor Sanhermelando

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 1 de Primera FEB disputado en el Palacio de los Deportes de Oviedo ante cerca de 5000 personas.

Cinco mil almas entregadas al baloncesto se sentaron en cada butaca para llenar el Palacio de los Deportes de Oviedo y vibrar al unísono de una velada de auténtico baloncesto, que en su mayoría no olvidarán pese, para los carbayones, no venir acompañada de una victoria de su equipo.

En el inicio, Alonso Faure se llevó los honores de sumar los primeros puntos oficiales en el Palacio de los Deportes de Oviedo, después de hacerse fuerte aprovechando un rebote ofensivo (2-0).

Primeras posesiones equilibradas (5-5) y a partir del tercer minuto despegue estudiantil con un par de marchas más que dejaban atónitos a los jugadores ovetenses. La precisión de cirujanos en el lanzamiento triple de los de Toni Ten era evidente y patente con siete éxitos en nueve tentativas, con Salin y Granger gustándose en su hobbie de sumar de tres en tres sin fallo.

El 'Estu' abre brecha

Del 5-5 se pasaba en un santiamén a un clarividente 5-21 culminado por Mcgrew. Tocados, pero no hundidos, los de Javi Rodríguez ajustaban su defensa y veían en Parham II (se iría a los treinta puntos al final del partido) el revulsivo necesario para engancharse al encuentro a base de superar en sus duelos individuales a Atencia. Un 25-32 madrileño arrojaba el marcador a final de un imperial primer cuarto.

Esas sensaciones de la segunda mitad del último cuarto fueron las que trataron de mantener los ovetenses en su estreno oficial en su feudo, y fueron rascando a cuenta gotas la diferencia hasta el limite del 33-38 tras tiros libres de Dan Duscak. Dichos tiros libres fueron, a su vez, replicados por otros tiros libres de Salin, que aprovechaba una falta de tiro en el triple (33-41), sucedida esa acción por una canasta del base uruguayo Granger (33-43), que abría la brecha de nuevo hasta el doble dígito. Controlado el partido por los madrileños, que no bajaban el pie del acelerador y que, en virtud también del goteo de tiros libres por la situación de bonus del OCB, iba manteniendo y por momentos aumentando. Al descanso 45-55, es decir, ya una centena de puntos anotados en la primera mitad.

Continuaba la batalla cuerpo a cuerpo en el tercer cuarto en el que el Alimerka Oviedo seguía encomendándose a un inconmensurable Parham II que sumaba prácticamente desde cualquier posición y abanderaba la resistencia de los de Javi Rodríguez. Sin embargo, estaba muy solo en la producción ofensiva, mientras en el Estudiantes no faltaba la gente que se animase a la anotación. Cuando no era uno era otro, cuando no era un triple era un mate y así sucesivamente para demostrar porqué es uno de los clarísimos favoritos para hacerse con la liga esta temporada. 67-78 a final de un tercer cuarto en el que saltaban las alarmas en los últimos instantes con Parham II doliéndose de su tobillo izquierdo. Por suerte, no tardaría en volver.

Gestionar la ventaja

Último cuarto, y aunque la distancia no era inevitable, si que no había la sensación de poder alcanzar a un equipo completamente sereno, sólido e infranqueable. Granger (11 asistencias) era una computadora sin fallo para dirigir a un equipo que sumaria catorce triples en el encuentro y unos porcentajes de muy alto postín.

Cada situación de aproximación del Alimerka Oviedo Baloncesto era replicada de inmediato por su rival, quién despejaba cualquier posible fantasma a través de bofetadas de realidad en forma de canasta. Finalmente, 87-101 para Movistar Estudiantes que se lleva la primera victoria oficial del Palacio de los Deportes de Oviedo.

Honores, pese a la derrota, para el Alimerka Oviedo Baloncesto, que fue fiel a su tesón, intensidad y garra y demostró que es capaz de tutear a cualquier equipo y dejarse el alma en cada acción.