El Alimerka Oviedo viaja a Cartagena en busca del primer triunfo del curso

Después de sucumbir en su visita al Coliseum Coruña, donde el Alimerka Oviedo Baloncesto tuvo tanto un mal inicio como un flojo final de ... partido contra el Leyma Coruña, el cuadro carbayón tendrá este sábado (19 horas) su tercer compromiso liguero, el segundo consecutivo a domicilio, en el Palacio de los Deportes de Cartagena, ante el cuadro anfitrión.

Los discípulos de Javi Rodríguez, que ocupan el farolillo rojo de la Primera FEB tras sus derrotas ante el Estudiantes y el conjunto gallego, buscarán estrenar ante el equipo murciano su casillero de triunfos.

Para ello, el técnico de Porriño volverá a confiar en su hombre más destacado y una de las grandes revelaciones de esta temporada: el base norteamericano Greg Pharma II.

Los cartageneros, que ganaron la temporada pasada los dos duelos al OCB, flaquean en el lanzamiento exterior

Los ovetenses, quienes viajaron ayer a la localidad murciana, repitieron semana de trabajo en Pumarín, a excepción del último entrenamiento del jueves que ya se pudo desarrollar en el Palacio de los Deportes, el cual no pisaban desde el debut liguero contra el Estudiantes.

El Cartagena, en cambio, se encuentra en la zona media de la tabla después de que los de Félix Alonso comenzasen la temporada con un triunfo ante su público por 72-70 contra ante el Basquet Palma, en un final de infarto donde el equipo dirigido por Pablo Da Costa recortó quince puntos en el último cuarto.

La jornada pasada, el conjunto cartagenero cayó en su visita al Palencia por un contundente 90-73, tras un mal inicio de partido.

El Cartagena es el tercer equipo que menos puntos anota en este arranque liguero, con una media de 72,5 puntos por partido, llegando la mayoría de ellos en lanzamientos interiores. Tienen uno de los peores porcentajes de acierto desde el perímetro, con tan solo el 23,7% de acierto. Un dato que tan solo supera al del Obradoiro.

En estos primeros compases ligueros, los jugadores más destacados del Cartagena están siendo el base Alberto Martín, el escolta norteamericano Isaiah Rivera y el pívot brasileño Vitor Faverani, techo del equipo y peso fuerte sobre la pintura, con sus 2,11 metros.

Quien no estará sobre el parqué, siendo una de las ausencias más notables debido al cariño que se le tiene por parte del cuadro asturiano, es el que fuera capitán azul hasta este verano, Marc Martí, quien el pasado 29 de septiembre pasó por el quirófano para operarse de la rotura total de ligamento cruzado anterior y sutura de menisco interno. Una lesión que mantendrá al ala-pívot leridano varios meses apartado de las canchas. En cambio quien sí se reencontrará con su exequipo es el ala-pívot barcelonés Adriá Domenech, quien cumple su segunda campaña en el cuadro de la ciudad portuaria.

La temporada pasada los duelos entre los dos equipos se decantaron a favor de los murcianos por un destacado 73-87 en Pumarín y en cambio por un más ajustado 72-71 en el Palacio de los Deportes de Cartagena, con Joaquín Valinotti disponiendo de la canasta para llevarse el triunfo a falta de catorce segundos.