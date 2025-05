El Círculo Gijón da el primer golpe

Alfonso Alonso Gijón Jueves, 22 de mayo 2025, 22:41 Comenta Compartir

Primera batalla superada con éxito para el Círculo Gijón Noega. Victoria en su debut en la fase de ascenso en un encuentro de la máxima competitividad frente al Colegio El Pinar (62-68). Ni mucho menos fue sencillo, pues los gijoneses adolecieron en la primera mitad de la frescura y acierto que habían demostrado a lo largo de la temporada, viéndose en clara desventaja al descanso (34-24). Sin embargo, su fortaleza mental no les hizo venirse abajo y en la segunda mitad si se pudo ver al Círculo Gijón que acostumbra y que, abanderado por Samu Barros, Yoeri Hoexum y L.A. Paul en ataque y con un cuasi perfecto tercer cuarto tomó la iniciativa del choque, el cual supo cerrar, no exento de dificultades, en una dura pugna en un último cuarto en el que se batió el cobre y de qué manera.

Los primeros puntos se hicieron de rogar para los anfitriones, no logrando subir tantos a su casillero hasta el tiro de media distancia de Shariff Idris casi a los tres minutos de juego (4-2), acción que, eso sí, fue bien continuada con una canasta interior de un Sergio Martínez (7-4), que empezaba a fajarse con los postes rivales, los cuales le obligaban a ofrecer su mejor repertorio. Sin embargo, dichas acciones eran aisladas, pues, ni por asomo la fluidez ofensiva gijonesa era la de costumbre y erraban lanzamientos claros, así como no encontraban la correcta selección de tiro. Con 15-6 no le quedó más remedio que solicitar tiempo muerto a Nacho Galán para buscar soluciones. Una de ellas vino en forma de un triple de Miki Botas (18-12), casi alcanzado el último minuto de un primer cuarto que concluiría con 20-14 para los malagueños.

Tampoco sirvió el segundo cuarto para dar con la tecla del encuentro. La cesión de rebotes ofensivos lastraba las aspiraciones gijonesas y, aunque El Pinar en ocasiones perdonaba, de tanto ir el cántaro a la fuente la renta se incrementaba, yéndose al +13 tras canasta de Cristian Palomares. La diferencia pudo ser incluso mayor si no fuera por un colosal Okafor en defensa, que despejaba a golpe de tapones las intentonas malagueñas. Ante la adversidad, un triple a tabla balsámico de Hoexum rebajaba la diferencia a un dígito (32-23), manteniéndose la diferencia hasta un final de cuarto que acaba con Samu Barros ensangrentado, ejemplificándose la dureza de la contienda. Se resumía la primera parte en una anotación impropia para los gijoneses en los primeros veinte minutos, en los cuales el Colegio El Pinar capitalizaba un buen botín sin grandes estridencias y aprovechando un número aceptable de las oportunidades que le concedía su rival.

Samu Barros lideró la remontada en un tercer cuarto espectacular y contagió su energía a una grada entregada

Afortunadamente, la vuelta de vestuarios supuso el despertar del Círculo, que encontró el camino al aro a base de dos triples de Hoexum y otro de L.A. Paul, que unidos al hecho de subir un punto su intensidad defensiva, le permitieron paulatinamente estrechar el cerco y hacer aparecer por primera vez los nervios en un equipo rival, ya sin ver aro de forma tan clara. Se evidenciaba un cambio de tendencia que se ilustraba perfectamente con los tres tiros libres convertidos por L.A. Paul que empataba el choque por primera vez desde el salto inicial (39-39). En lo que restaba de cuarto, el protagonismo del partido tuvo un nombre propio, el de Samu Barros, rozando la perfección, anotando de todos los colores y contagiando de energía a una grada que rugía y aplaudía al son del acierto de su capitán. El partido se iba al terreno del Círculo que, mucho más certero, incluso entraba por delante al último periodo (49-51).

El Mollet, segundo rival para los gijoneses En el otro partido del Subgrupo 1, el Sercomosa Molina Basket mostró sus credenciales al vencer 67-85 al DM Group Mallet. Por su parte, en el Subgrupo 2, Jaén Paraíso Interior FS hizo suyo un agónico final en prórroga ante Rigalli Alginet (102-103), mientras que con un poco más de holgura el LBC Cocinas.com se impuso al CB Aridane (61-69). Para el día de hoy, la jornada se compone de los partidos: Jaén Paraíso Interior FS-CB Aridane (10 horas), Rigalli AlginetLBC Cocinas.com (13 horas), Colegio El Pinar-Sercomosa Molina Basket (17 horas) y del Círculo Gijón Noega Baloncesto-Mollet, a partir de las ocho de la tarde.

Y épica fue la batalla en el cuarto final. Nadie cedía, el encuentro se recrudecía y la igualdad se mantenía impertérrita tras siete minutos de toma y daca. 60-60 a falta de tres minutos y una canasta de jugón de L.A. Paul comenzaba a desnivelar el encuentro. Minutos calientes en los que El Pinar perdía la clarividencia e iba desinflándose en el peor momento. Por su parte, punto a punto apuntalaba desde el tiro libre su diferencia el Círculo, especialmente con Hoexum, entrándose 61-63 al último minuto, cometiendo una falta en ataque el cuadro malagueño que también les costaría caro. No les tembló el pulso a los gijoneses, que con maestría sellaron el triunfo (62-68), poniendo la directa hacia un ascenso que ya está un partido más cerca.