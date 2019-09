Mundial España, ante la amenaza exterior de Italia La irregular selección de Scariolo inicia la segunda fase con un partido clave contra un peligroso rival directo de nivel similar AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 6 septiembre 2019, 07:40

«Todos lo podemos hacer mejo, dar un paso adelante y crecer según avanza el campeonato», reconoce Víctor Claver. España, rodeada de dudas y de falta de confianza, inicia este viernes la segunda fase del Mundial con un duelo clave contra Italia (14:30 h. Cuatro), dos días antes de enfrentarse a una de las favoritas al título, Serbia, que el miércoles infligió la primera derrota al equipo transalpino (77-92). La selección española se enfrenta a un peligroso rival, de nivel similar, que hasta que jugó contra el poderoso equipo balcánico estaba en crecimiento, relanzada por su lanzamiento exterior, que es la gran amenaza para el conjunto de Sergio Scariolo.

«Para ganar a Italia tendremos que estar al cien por cien», advirtió el seleccionador nacional tras la sufrida victoria ante Irán, que al menos permitió a España pasar a la segunda ronda con tres triunfos que se arrastran a la fase previa a los cuartos de final. Italia, sin embargo, sumó dos, por lo que si España consigue vencer al conjunto transalpino en Wuhan se asegurará el pasaporte para cuartos. En caso contrario, se vería obligada a superar el domingo un reto bastante más complicado, que es el de derrotar a la vigente subcampeona del mundo.

«Tenemos que estar al cien por cien, porque con el 90% no bastará, ya Italia tiene grandísimos jugadores, y es un equipo muy perimetral», insistió Scariolo, en alusión a los temibles tiradores de la selección dirigida por Romeo Sacchetti, que es el verdadero rival directo de España en busca del cruce de cuartos. Entre los lanzadores del equipo italiano destacan Danilo Gallinari, Marco Belinelli, Luigi Datome y Daniel Hackett. Una probable ausencia de Rudy Fernández, lesionado en el tobillo izquierdo durante el encuentro ante Irán, sería un hándicap importante para la irregular selección española, que continúa sin suficiente consistencia defensiva y sin mejorar en el lanzamiento exterior, que es el verdadero oxígeno de esta selección que tanto acusa las bajas de Pau Gasol, Sergio Rodríguez o Nikola Mirotic y también el muy discreto rendimiento de sus secundarios.

España tendrá que agarrarse de nuevo a Marc Gasol y a Ricky Rubio cuando encara el momento de la verdad que marcará su despedida del Mundial o su continuidad, en busca no sólo de una medalla, sino también de un complicado billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para los que sólo se clasifican de forma directa las dos primeras europeas. Y también deberá mejorar España, no sólo en el juego de ataque, que no tiene ninguna fluidez de momento, sino también en la concentración al comienzo de los encuentros, ya que le está costando muchísimo entrar, con preocupantes desconexiones y sin ninguna continuidad cuando consigue escaparse en el marcador. «Fueron partidos duros, aquí nadie te regala nada y ahora tenemos que ver si somos capaces de seguir creciendo como decíamos al principio», explica Claver.

«Es el momento del liderazgo y de los jugadores, con más experiencia y talento», apuntó Scariolo, en referencia a los referentes y más veteranos de la selección. «Ellos marcarán el camino y tendrán la tarea de enseñar a los demás cuál es la dirección que hay que coger. Y como lo han hecho siempre, no dudo que lo harán», comentó Scariolo con convencimiento, aunque este grupo tiene aún muchos defectos y le falta fe como se ha demostrado en su pésima primera fase ante equipos muy inferiores. «Llega la fase que todo el mundo quiere jugar desde antes de empezar el campeonato. Debemos seguir creyendo en nuestras opciones. Tenemos que seguir tirando -explicó- y no podemos dejar de hacer tiros abiertos porque no hayamos metido», dice Clave, que considera vital mantener un ritmo de juego alto porque España tiene calidad y no debe depender tanto de los porcentajes en el lanzamiento exterior.