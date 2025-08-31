España cumple el expediente y arrolla a la cenicienta Chipre

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 31 de agosto 2025, 19:03 Comenta Compartir

Victoria sin historia de la selección española ante el débil combinado de Chipre, muy poco competitivo a pesar de su condición de anfitrión del grupo y por tanto, tal y como se esperaba, un mero sparring que permitió al equipo de Sergio Scariolo rotar, sumar y ganar sensaciones, especialmente con el triple, antes de los complicados duelos ante Italia y Grecia que decidirán definitivamente la ruta hacia los octavos de final del Eurobasket.

España afrontó el trámite ante el rival más flojo de todo el torneo con ganas de resolver por la vía rápida y de nuevo atinada en el lanzamiento de tres (14/35 para un notable 40%). Tanto fue así que hasta Willy Hernangómez se atrevió desde más allá del 6.75, además de engrosar desde el primer momento su zurrón de rebotes (Ocho en total, cuatro de ellos ofensivos).

La escasa presencia física de la anfitriona deparó otro duelo absolutamente desigualado en el rebote -46 capturas españolas por las 24 chipriotas, solo una de ellas en ataque- y otra vez limitó su juego a la ruleta rusa del triple. Esa arriesgada apuesta tampoco le resultó, lo que comenzó a resolver el partido con un +10 español al término del primer cuarto.

España Saint-Supéry (9), López-Arostegui (2), Parra (5), Aldama (8) y Willy Hernangómez (19) -quinteto inicial-; De Larrea (3), Brizuela (8), Yusta (12), Puerto (8), Juancho Hernangómez (9), Pradilla (4), y Sima (4). 91 - 47 Chipre Simitizis (-), Tigkas (2), Stylianou (5), Willis (18) y Koumis (-) -quinteto inicial-; Michail (-), Iliadis (5), Giannaras (-), Christodoulou (9), Pashialis (4), Jung (4) y Loizides (-). Parciales: 19-9, 24-8, 27-12 y 21-18.

Árbitros: Gedvilas (Lituania), Pesic (Serbia) y Straube (Alemania). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la tercera jornada en el grupo C del Eurobasket disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol.

El nacionalizado de origen estadounidense Darrall Willis fue la única opción a la que la cenicienta Chipre se pudo agarrar para sostener la diferencia, una misión imposible cuando Juancho Hernangómez y Darío Brizuela se unieron a la tendencia alcista con los tiros de tres para disparar la renta española hasta el demoledor +24 al descanso (41-17).

La reanudación, con Willy haciendo y deshaciendo a su antojo en la pintura, puso la treintena de puntos entre un equipo y otro, y perfiló como un entrenamiento con público el tramo final del partido. Solo Willis estuvo a la altura de lo que se espera de una selección en un Eurobasket.

Sin rival, España dio descanso a puntales como Aldama, Willy o Juancho, y rodó a nombres menos habituales como Sima o Josep Puerto, especialmente atinado en la anotación en el tercer cuarto, y los doce jugadores de Scariolo anotaron. A la vez, también evitó bajar de marcha hasta arrollar de forma inmisericorde a la anfitriona (70-29) cuando aún restaba por delante el último parcial. El epílogo solo sirvió para contener la sangría con el contundente resultado de un partido sin historia, casi un entrenamiento antes de las batallas que deben decidir el futuro de La Familia en el Eurobasket.

