Jacob Månsson, apuesta de futuro del Alimerka Oviedo Baloncesto
La idea del club ovetense es ceder al joven alero sueco para que coja experiencia
H. V.
Oviedo
Martes, 12 de agosto 2025, 20:29
El Alimerka Oviedo Baloncesto ha hecho una apuesta de futuro con la contratación de Jacob Månsson, joven jugador sueco que destaca por su perfil ... versátil y su interesante margen de desarrollo. El jugador, de 23 años, será cedido durante la próxima temporada, con el objetivo de que gane experiencia competitiva y continúe puliendo su juego antes de incorporarse de forma definitiva a la disciplina ovetense.
Månsson combina físico, intensidad defensiva y una notable capacidad para rendir en diferentes posiciones exteriores, cualidades que encajan con la filosofía del OCB de apostar por talento joven con proyección. Su paso por el baloncesto estadounidense le ha permitido adaptarse a distintos estilos de juego, mejorar su lectura en pista y enriquecer su arsenal ofensivo. Con esta incorporación, el OCB refuerza su compromiso con el desarrollo de jóvenes promesas, apostando por perfiles que pueden convertirse en piezas importantes a medio plazo.
