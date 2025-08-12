El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jacob Månsson.

Jacob Månsson, apuesta de futuro del Alimerka Oviedo Baloncesto

La idea del club ovetense es ceder al joven alero sueco para que coja experiencia

H. V.

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 20:29

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha hecho una apuesta de futuro con la contratación de Jacob Månsson, joven jugador sueco que destaca por su perfil ... versátil y su interesante margen de desarrollo. El jugador, de 23 años, será cedido durante la próxima temporada, con el objetivo de que gane experiencia competitiva y continúe puliendo su juego antes de incorporarse de forma definitiva a la disciplina ovetense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  5. 5

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  10. 10 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jacob Månsson, apuesta de futuro del Alimerka Oviedo Baloncesto

Jacob Månsson, apuesta de futuro del Alimerka Oviedo Baloncesto