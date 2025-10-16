Luca Vildoza y su mujer, arrestados tras agredir a una sanitaria El base discutió con los médicos de una ambulancia que le interrumpía el paso, lo que deparó una pelea en la que presuntamente agarró del cuello a una enfermera

Iván Benito Jueves, 16 de octubre 2025, 13:51

Luca Vildoza acabó detenido en una noche que debía ser tranquila y feliz para el argentino. La Virtus de Bolonia venció al Mónaco ayer y logró su segunda victoria en cuatro partidos en la Euroliga, con 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias del exazulgrana. Cuando el base se subió al coche para dirigirse de vuelta a casa junto a su mujer, ambos vivieron un episodio oscuro con los sanitarios de una ambulancia por el que ambos fueron arrestados.

El conjunto de Dusko Ivanovic ejerció anoche como local en el mítico pabellón del Paladozza. A pocos metros se sitúa la Vía Calori, donde una ambulancia se detuvo en medio de la calle para verificar la dirección de la emergencia para la que habían sido reclamados. Vildoza no lo entendió así. El vehículo obstruyó el paso del exbaskonista, que, según avanzó il Resto del Carlino, comenzó a ponerse nervioso y a insultar al personal.

El incidente no llegó a mayores hasta que se volvieron a encontrar unas calles más allá. Presuntamente, fue entonces Vildoza, ya por delante de la ambulancia, el que comenzó a bloquear el paso al vehículo de emergencias, con frenadas y una conducción errática, hasta que los paramédicos se detuvieron para recriminar su comportamiento hostil. Ahí la situación terminó de caldearse.

El jugador, autor de la canasta del título de liga del Baskonia en 2020, volvió a increparles. A su juicio, según informa il Resto del Carlino, estaban «jugando con sus teléfonos», lo que provocó su enfado. La discusión subió de temperatura y, presuntamente, Milica Vildoza, la mujer del timonel de la Virtus, agarró del pelo primero y del cuello después a una de las sanitarias.

Sus compañeros intervinieron para ayudarla, lo que dio paso a la segunda parte de la trifulca. El propio Vildoza también se bajó del coche y levantó por el cuello a la sanitaria. Enseguida, una patrulla de los Carabineros llegó al lugar junto a varios miembros del club boloñés, disolvieron la pelea y se llevaron detenidos a Vildoza y su esposa, acusados ​​de agredir al personal sanitario. Según las mismas fuentes, la mujer acudió a urgencias para realizarse un chequeo y fue dada de alta tras someterse a algunas pruebas.

La investigación se centra ahora en tomar declaración a los testigos del suceso y a las imágenes de las cámaras de vigilancia situadas en las inmediaciones del luegar de los hechos. Se espera que este jueves se celebre un juicio rápido. La Virtus juega mañana viernes en Villeurbanne ante el Asvel, con lo que la presencia del argentino, que protagonizó un largo litigio con el Baskonia a causa de sus derechos en Europa y su frustrado regreso a Vitoria, es todavía una incógnita. La policía ha publicado el informe del caso.

El informe policial del suceso

Bolonia. Agresión a un sanitario en Viale Silvani. La Policía Estatal de Bolonia detuvo a dos cónyuges.

Ayer por la noche, la Guardia Civil de Bolonia detuvo a un matrimonio formado por un joven nacido en 1995 (que resultó ser jugador del equipo de baloncesto Virtus) y una joven nacida en 1999, por un delito de lesiones a personal sanitario, surgido tras una discusión en la calle.

En concreto, a las 23.00 horas de anoche, un coche patrulla de la Comisaría General de Prevención y Atención Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía Local se dirigió a Viale Silvani esquina con Via Calori en dirección a Porta San Felice, tras recibir una denuncia por una agresión a personal sanitario.

Los paramédicos informaron a los oficiales que, mientras se dirigían a una llamada de emergencia y habían detenido temporalmente la ambulancia para ubicar el lugar exacto al que se dirigían, se les acercó un automóvil negro, cuyo conductor comenzó a gritarles sin razón aparente.

Los paramédicos ignoraron la provocación e intentaron reanudar su viaje, pero el auto continuó bloqueando su paso, impidiendo el paso de la ambulancia. Por este motivo, una trabajadora sanitaria, ciudadana italiana nacida en 1970, bajó de la ambulancia para pedirles a ambos explicaciones por su comportamiento, pero fue agredida por la mujer, que primero la agarró del cabello y luego del cuello.

Poco después, el hombre también la agarró primero del brazo y luego la levantó por el cuello. Los demás profesionales sanitarios intervinieron de inmediato para detener la agresión, y posteriormente se les unió la policía. Al final del proceso ambos fueron detenidos y está previsto que el juicio sumario se celebre el jueves por la mañana.