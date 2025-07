Nacho Galán, entrenador del Círculo Gijón Baloncesto: «Las carencias las vamos a cubrir con energía y trabajo»

Dos meses han pasado de aquella épica fase de ascenso en la que el Círculo Gijón certificó su subida a Segunda FEB. Poco tiempo ... para disfrutar ya que no hay tiempo que perder para ponerse manos a la obra para formalizar efectivamente la inscripción en la nueva categoría y comenzar la confección de la nueva plantilla. Al frente del equipo estará, un año más, el técnico Nacho Galán (Gijón, 1962), quien se detiene con EL COMERCIO para repasar esa fase inicial de la planificación.

–¿Cómo se desenvuelve un recién ascendido ante equipos más consolidados en el mercado?

–La diferencia entre la Liga EBA y la Segunda FEB no es solo deportiva. Nos encontramos en una organización profesional con clubes que manejan presupuestos muy importantes y que disponen de una estructura ejecutiva con dedicación plena. Las exigencias de la FEB son muy rigurosas y es difícil cumplir con todos los requisitos necesarios para competir en esta categoría. Pasamos de 150 equipos en su mayoría amateurs a dos grupos de 14 absolutamente profesionalizados.

–¿Avanzan adecuadamente hacia aquel objetivo de quintuplicar el presupuesto del que hablaba su presidente?

–A este respecto quiero destacar el compromiso que el Ayuntamiento de Gijón tiene actualmente con el baloncesto y en general con los clubs y con el deporte en nuestra ciudad y no solo en el aspecto económico, sino también atrayendo competiciones y poniendo a Gijón en el mapa deportivo.

–Un apoyo que ha de entrelazarse con el sustento empresarial…

–El apoyo institucional también ayuda a que cada día sean más las empresas, grandes y pequeñas, que nos están apoyando… Y las que quedan por llegar. El proyecto del Círculo Gijón es atractivo, no solo por lo deportivo, sino por la excelente imagen que tenemos como club.

–¿Cuánto varía el salario de un jugador determinante en Tercera FEB respecto a uno de Segunda FEB?

–Puedes multiplicarse por tres sin miedo a equivocarte. Lamentablemente, eso es algo que no está en estos momentos a nuestro alcance.

«Los nuevos fichajes van a conectar rápido con el público por su calidad y espectacularidad»

–Si fuese por presupuesto, ¿en qué zona de la clasificación cree que estarían?

–Sin duda alguna, jugaríamos el 'play in' por el descenso (risas), pero el deporte no es solo dinero, estamos llenos de ejemplos, y la energía y la ilusión de mis jugadores no las cambio por nada.

–¿Qué supone tener en el proyecto a Javi Menéndez?

–Consolidar el proyecto. Es la vuelta a casa de uno de los nuestros después de haber triunfado y en el mejor momento de su carrera. Y Javi replica todas las virtudes del Círculo: deportividad, compromiso con la ciudad, esfuerzo, energía, humildad y generosidad.

–¿Cómo está el apartado de renovaciones?

–Aún sin oficializar, puedo decirte que hemos renovado a todos aquellos jugadores que quisieron hacerlo, porque se lo han ganado en la pista, independientemente del contrato que tuvieran. Aquellos que no continúan es por motivos personales.

–¿Tendrán doce fichas profesionales?

–Vamos a cerrar la plantilla con 11 jugadores. Queremos dejar abierta la posibilidad de que algunos jugadores de la cantera nos puedan acompañar y formar parte del primer equipo.

–¿Cuáles son las principales carencias y posiciones a reforzar?

–Las carencias las vamos a cubrir con energía y trabajo. A eso no nos va a ganar nadie. El equipo se va a reforzar con jugadores que encajen con la filosofía del club y que nos puedan aportar en algunos casos más experiencia y, en otros, más ilusión si cabe. Las nuevas incorporaciones van a conectar rápidamente con el público por su calidad y en algunos casos, por su espectacularidad.