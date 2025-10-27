Paseo militar del Alimerka Oviedo

Posiblemente ni los más optimistas del lugar soñaban con una victoria con tanta holgura en el desplazamiento del Alimerka Oviedo en su visita a ... Mallorca. Pero es que los discípulos de Javi Rodríguez rayaron de forma sobresaliente, enchufados desde el segundo uno y doblando en el marcador a su rival en el primer cuarto para, minutos más tarde, ya alzarse con una renta de veinte puntos que con ciertas oscilaciones manejaron a lo largo de todo el encuentro para llevarse la segunda victoria de la temporada sin mayores complicaciones (57-78).

Muy superior en la entrada al choque se mostró el Alimerka Oviedo Baloncesto frente a un Palma al que le sentó mal el cambio de hora y llegó tarde al partido. Para cuando quisieron reaccionar el primer cuarto, ya se les había ido con su rival duplicando su tanteo (14-28), con un inspirado Parham II ya en doble dígito anotador cuando sonaba la bocina que dictaminó el final de dicho primer periodo. Buen acierto, intensidad y vigor en los balones sueltos y cargas por el rebote fueron las señas de identidad carbayonas.

La inercia positiva del Alimerka Oviedo siguió su curso en los primeros minutos del segundo acto, alcanzando rápidamente un contundente +20 (16-36), que ya vislumbraba la ocasión pintiparada de los ovetenses de hincar el diente a una nueva victoria. No obstante, el Palma comenzó a reaccionar con Ander Urdiain como único faro anotador y limitó daños en los compases finales de la primera mitad, que no fueron bien manejados por un OCB que vio reducida a mitad su clara ventaja (32-42).

No obstante, aquella tibia reacción insular no iría más allá. Parham II seguía a lo suyo y sumó tres valiosos puntos en su primera tentativa de la segunda parte, secundado, a continuación, por Shelist y Cosialls (32-49). Diferencia de +17 que, precisamente, es la que se mantendría al finalizar el tercer periodo (45-62), con un Raúl Lobaco, protagonista, que no hacía prisioneros. Las aguas volvían a su cauce y los de la capital asturiana ponían un punto más en defensa para evitar sustos que conjugaba a la perfección con las escalas ideas mallorquinas en la producción ofensiva.

Ya con todo el pescado vendido, se entró en el último periodo, que se aprovecharía para ofrecer una mayor distribución de minutos e incluso para aumentar más la diferencia que, como al inicio del segundo cuarto, se fue hasta los veinte o más puntos, cerrándose el duelo con un resultado final de 57-78. Casi el doble de rebotes, más del doble de asistencias, dejar a su rival en 57 puntos y una marcada diferencia en porcentajes de lanzamiento, sellaron un triunfo inmaculado de un excelso OCB.

Segunda victoria para el Alimerka Oviedo en esta Liga, que subsume a su rival en una crisis de resultados que le hace ser colista y que ya hace entrever la línea ascendente y el mayor acoplamiento de los jugadores de Javi Rodríguez al momento que concluye el primer mes de competición en Primera FEB.