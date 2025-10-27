El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alero Calvin Hermanson se levanta para lanzar a canasta, pese a la presión de un rival. PALMER BASKET
Palmer Basket 57 - 78 Alimerka Oviedo

Paseo militar del Alimerka Oviedo

Los ovetenses dominaron con mano de hierro al Palmer Basket Mallorca Palma para llevarse con rotundidad su segunda victoria de la temporada

Alfonso Alonso

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:21

Comenta

Posiblemente ni los más optimistas del lugar soñaban con una victoria con tanta holgura en el desplazamiento del Alimerka Oviedo en su visita a ... Mallorca. Pero es que los discípulos de Javi Rodríguez rayaron de forma sobresaliente, enchufados desde el segundo uno y doblando en el marcador a su rival en el primer cuarto para, minutos más tarde, ya alzarse con una renta de veinte puntos que con ciertas oscilaciones manejaron a lo largo de todo el encuentro para llevarse la segunda victoria de la temporada sin mayores complicaciones (57-78).

