Euroliga

El Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv se disputará a puerta cerrada

El club 'taronja' quiere retomar la senda de la victoria en la máxima competición continental

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 18:40

Comenta

El Valencia Basket supo reponerse de la derrota cosechada ante el Barcelona en la segunda jornada de Euroliga con una victoria aplastante ante Río Breogan a quién batió por un margen superior a los 20 puntos.

El conjunto dirigido por Pedro Martínez siguió haciendo gala de su potencial ofensivo y superó la barrera de los 100 puntos por segundo encuentro consecutivo con un Jaime Pradilla superlativo.

Ahora, los 'taronjas' reciben en el Roig Arena al Hapoel Tel-Aviv, vigente campeón de la EuroCup, en un encuentro en el que ambos conjuntos tienen cuentas pendientes tras la controvertida eliminatoria de semifinales del curso pasado.

Los dos equipos llegan a este encuentro con un balance de dos victorias y una derrota. Los israelíes superaron a Barcelona y Anadolu Efes y cayeron en el tercer envite en el derbi ante Maccabi. Por su parte, Valencia arrancó superando a Asvel Villeurbanne y a la Virtus Bologna pero tropezó en el Palau Blaugrana.

Otro de los ingredientes del choque es el regreso de Chris Jones. El base estadounidense vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas, aunque el público que coreaba su nombre en La Fonteta, no podrá recibirlo en el Roig Arena.

