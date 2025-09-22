El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ramón Gallego E. C.
Balonmano

La Federación Española de Balonmano impide al gijonés Ramón Gallego volver a optar a jefe de árbitros de la IHF

La Federación rehusó tramitar la candidatura del exárbitro internacional ante el máximo organismo mundial

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:43

La Federación Española de Balonmano ha impedido al gijonés Ramón Gallego Santos optar a la presidencia de la Comisión de Reglas de Juego ... y Árbitros de la Federación Internacional (IHF), cargo que ya ocupó entre 2017 y 2021, cuando dimitió antes de los Juegos de Tokio por las presiones e injerencias en su labor por parte del presidente de la IHF, el egipcio Hassan Moustafa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

