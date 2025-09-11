El gijonés Raúl Entrerríos se pone al frente de la Selección Española Juvenil de Balonmano

Raúl Entrerríos vuelve a formar parte de los 'Hispanos'. El eterno capitán de la Selección Española de Balonmano se integra en el área técnica ... de la Federación, donde se hará cargo del conjunto juvenil como seleccionador, formando equipo con Pablo Larrumbide, quien ejercerá las labores de entrenador.

El gijonés es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la Selección (294). En su palmarés con el equipo nacional figuran dos bronces olímpicos, el último en Tokio 2020, un oro en el Campeonato del Mundo de 2005, dos bronces mundiales y dos oros, dos platas y un bronce en diferentes ediciones del Campeonato de Europa.

Su brillante trayectoria no se limita a la Selección. Formado en las categorías base del Grupo Astur Balonmano, posteriormente pasó a formar parte del Gijón Balonmano para dar después un importante salto en su carrera deportiva fichando por el Ademar León. Tras seis campañas, pasó al Valladolid para llegar en 2010 al FC Barcelona.

En su trayectoria de clubes logró dos veces la Liga de Campeones, otras tantas la Recopa y en nueve ocasiones fue campeón de la Liga Asobal. Tras ser responsable del área de formación del Barcelona, ahora se hace cargo de la Selección Juvenil.

Quien también se encuentra de nuevo en el organigrama del área técnica de la Federación Española de Balonmano es el también asturiano Diego Dorado, que ocupa el cargo de seleccionador del conjunto universitario. Junto a él, como entrenador, está Ricardo Manuel Mateo.