BALONMANO

Gonzalo Aguirre, entrenador del Royal Premium: «Si no tenemos el objetivo de crecer, el proyecto se acaba cayendo»

El Royal Premium recibe al líder en el Palacio de los Deportes con la mente puesta en mantener la buena racha y acabar el año arriba

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Gonzalo Aguirre lleva media vida en el Royal Premium Gijón Jovellanos. Fue jugador y llegó a competir con el filial, entrenó en la base, ... durante cuatro años ejerció como segundo entrenador de la primera plantilla y ahora afronta la que es su cuarta temporada al frente del equipo. Pocos conocen como él los entresijos de un equipo cuya temporada no comenzó como esperaban, pero que en las últimas ha cogido vuelo y que esta tarde recibe en el Palacio de los Deportes (17 horas) al líder, el Zamora. «Tuvimos un calendario complicado en el inicio y mala suerte con bajas y lesiones. Hemos ido recuperando gente y se ve la mejoría», explica el entrenador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

