Gonzalo Aguirre, entrenador del Royal Premium: «Si no tenemos el objetivo de crecer, el proyecto se acaba cayendo»

Gonzalo Aguirre lleva media vida en el Royal Premium Gijón Jovellanos. Fue jugador y llegó a competir con el filial, entrenó en la base, ... durante cuatro años ejerció como segundo entrenador de la primera plantilla y ahora afronta la que es su cuarta temporada al frente del equipo. Pocos conocen como él los entresijos de un equipo cuya temporada no comenzó como esperaban, pero que en las últimas ha cogido vuelo y que esta tarde recibe en el Palacio de los Deportes (17 horas) al líder, el Zamora. «Tuvimos un calendario complicado en el inicio y mala suerte con bajas y lesiones. Hemos ido recuperando gente y se ve la mejoría», explica el entrenador.

La mirada de Gonzalo Aguirre está colocada en los puestos altos de la clasificación. El preparador sabe que cuenta con una plantilla comprometida en la que la mezcla de veteranos, muchos de ellos de la casa, con jugadores jóvenes está dando buen resultado. «Cada uno está aportando en su rol».

Las bajas de nombres como Hugo Suárez y Luis Madrazo en diferentes momentos del inicio de campaña condicionaron no solo el rendimiento, también la calidad del trabajo durante la semana. Ahora, con la plantilla al completo, el equipo pule detalles para tratar de ser más competitivos. Las cuatro derrotas acumuladas en el arranque han quedado ya atrás y el equipo quiere mantener la racha de tres victorias en cuatro encuentros. No será sencillo. El Royal Premium Gijón Jovellanos tendrá enfrente al líder de la categoría, un conjunt con un presupuesto sensiblemente mayor y con jugadores «de nivel. Es un partido que nos genera ilusión, será un buen termómetro. Afrontamos el partido con ilusión y sin miedo».

«Queda mucha liga, hay mucha igualdad y todos los equipos se están dejando puntos», mantiene su entrenador

El objetivo que se plantea el Royal Premium Gijón Jovellanos para este año es conseguir «afianzar» a sus jugadores más jóvenes en el primer equipo y «competir» para estar lo más arriba posible. «Queda mucha liga, hay mucha igualdad y todos los equipos se están dejando puntos. Cada partido es un mundo».

La mirada está centrada en la presente temporada, pero en el club no se renuncia a soñar. Alcanzar la Liga Asobal puede parecer ahora mismo muy lejano, aunque «sigue siendo un objetivo». Guillermo Aguirre cree que mantener una meta tan ilusionante es clave para que el club se mantenga fuerte. «Si no tienes el objetivo de crecer, el proyecto se acaba muriendo».

El crecimiento al que se refiere el preparador de los gijoneses tiene mucho que ver con la cantera. Conocedor del trabajo que se hace en las categorías inferiores, Guillermo Aguirre define esta labor como «excelente» y cree que será una de las claves de posibles éxitos. «Las categorías inferiores nos harán crecer, cada vez los jugadores que suben al primer equipo tienen más nivel». Ejemplos en el primer equipo no faltan. Uno de ellos es Hugo Suárez, máximo anotador de la escuadra con 59 tantos a pesar de los problemas físicos que atravesó en el inicio de la campaña. «Llegó a base de trabajo y constancia. Es un ejemplo de jugador de club de cabezonería bien entendida».