Al Horizonte Atlética se le atraganta el Grupo y sufre su segunda derrota del curso

Preveía Juan Muñiz en la previa que iba a ser un partido «tremendamente complicado» y así fue. El Horizonte Atlética sufrió su segunda derrota ... de la temporada en casa del Grupo Covadonga (29-27), en el último partido de su ciclo particular de tres derbis asturianos consecutivos. Fue un duelo de alta tensión repleto de errores y nervios cuya balanza se terminó decantando para los de Víctor Álvarez.

Comenzaron mejor los grupistas el choque, pese a que en los primeros minutos se mantuvo igualado. Los dos equipos, formados por jugadores en su mayoría jóvenes, apostaban por un ritmo alto de juego y sobre todo por el contragol, faceta a través de la cual acabaría por hacer mucho daño el Grupo.

Al cuarto de hora se rompió el partido (9-5) y Juan Muñiz solicitó su primer tiempo muerto del partido, que acabaría por ser crucial en el desarrollo de la primera mitad. La charla del técnico avilesino surtió efecto y el Horizonte, apoyado en un Braulio estelar durante prácticamente todo el encuentro, reaccionó para devolver la igualdad al marcador (9-8), aprovechando también las exclusiones grupistas que se iban sucediendo, fruto del fragor de la batalla en el Braulio García.

Grupo Covadonga ario Colomo y Joaquín Colomo; Frade (6), Diego, Marcos Méndez (2), David, Jorge Martínez, Jorge López, Saltos (8), Diego Fernández (8), Paino, Montoto, Pablo, Marín y Jorge Lema (5). 29 - 27 Horizonte Atlética Braulio y Adrián Carvalho; Jaime (1), Carlos García (2), Tedders (1), Puig (6), Cuevas (2), Silvino (2), Ardisana (4), Luis Sierra (2), Aitor (1), César Sánchez(6), Manel y Sergio Iglesias. Marcador cada cinco minutos 4-3, 7-5, 9-7, 10-9, 11-10, 12-13 (descanso), 16-16, 20-18, 21-21, 23-22, 25-25 y 29-27.

Ábitros Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Descalificaron a Lema y Ardisana. Excluyeron a Jorge, Saltos, Pablo y Lema (2); y a Tedders, Cuevas, Luis Sierra y César Sánchez.

Incidencias partido de la quinta jornada del grupo B de Primera Nacional Masculina disputado en el Pabellón Braulio García de Gijón.

En el tramo final del primer acto se empezaron a suceder los errores, tanto a nivel de lanzamiento en posiciones francas como de pérdidas de balón, sobre todo por parte del Horizonte, que aun así conseguiría irse a vestuarios un tanto por encima (12-13), lo que invitaba al optimismo después de la diferencia de cuatro goles que había conseguido alcanzar el Grupo.

Sin embargo, los locales igualarían pronto la contienda tras el tiempo de asueto (15-15). Las contras del Grupo seguían haciendo daño y con 19-17 en el electrónico Juan Muñiz trató de emular lo de la primera parte con otro tiempo muerto. Parecía que también podía funcionar, pero con el 21-21 de nuevo el partido volvía a virar hacia el lado local, con un Mario Colomo imperial en portería, que no dio opción a entrar a la cancha a su hermano Joaquín y que terminó por desquiciar a los atacantes del Horizonte, sobre todo a los extremos durante buena parte del choque.

Quedaban cinco minutos para el final y todo estaba por decidir, con empate a 25 en el luminoso. Sin embargo, el Grupo, más acertado en ataque, demostrando que la defensa del Horizonte es mucho menos defensa cuando falta Pablo, dio un paso al frente (27-25) dejando a los avilesinos contra las cuerdas. La descalificación de Jorge Lema por dejar sangrando a Manel no cambió demasiado y la victoria se quedaría en el Braulio García (29-27).