Manel, sujetado por Jorge Lema, quien acabó por producirle sangre en un golpe posterior. Arnaldo García
Balonmano

Al Horizonte Atlética se le atraganta el Grupo y sufre su segunda derrota del curso

El equipo avilesino fue siempre a remolque en un partido de alta tensión repleto de errores, nervios y que acabó con dos descalificados

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:25

Comenta

Preveía Juan Muñiz en la previa que iba a ser un partido «tremendamente complicado» y así fue. El Horizonte Atlética sufrió su segunda derrota ... de la temporada en casa del Grupo Covadonga (29-27), en el último partido de su ciclo particular de tres derbis asturianos consecutivos. Fue un duelo de alta tensión repleto de errores y nervios cuya balanza se terminó decantando para los de Víctor Álvarez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

