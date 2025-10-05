El Horizonte Atlética gana otro derbi y se pone segundo

El Horizonte Atlética gana los derbis regionales de dos en dos. Aunque con mayor dificultad que la pasada semana ante el Royal Premium Gijón, los ... avilesinos asaltaron ayer la casa del Autocenter Principado con otra victoria que consolida la apuesta esta temporada. Con la victoria en el Florida Arena de Oviedo frente al Autocenter Principado por 24-28, el Horizonte Atlética se encarama a la segunda posición de la clasificación beneficiado por los pinchazos del Zamora ante el Grupo y del Pinto en Santander.

En el inicio del partido estaba previsto guardar un minuto de silencio en memoria del que fuese seleccionador nacional Javier García Cuesta, fallecido recientemente, pero sin embargo los árbitros dieron comienzo al choque sin realizarlo.

Autocenter Principado Wermbter (1), Santos (1), Martín García, Torrecilla (9), Nsua (1), Soliño (3), Mikhail, Hugo Rodríguez (3), Martín Cano (6), Areces, Antonio Suárez, Carbajo, Enrique Fernández. 24 - 28 Horizonte Atlética Braulio de la Iglesia (1) y Adrián Carvalho; Jaime, Carlos García, Pablo Tedders (2), Puig (4), Adrián Cuevas (7), Silvino (2), Ardisana (6), Luis Sierra (2), Aitor Rodríguez, Kreikemeyer, César Sánchez (3), Hugo Fernández Monje, Manel (1), Sergio Iglesias. Marcador cada cinco minutos 1-1, 3-4, 4-7, 6-8, 10-10, 12-12 (descanso); 14-15, 15-17, 16-20, 18-20, 19-24, 24-28.

Árbitros Millán Fernández y Diego Ruiz. Excluyeron a Santos, Hugo Rodríguez, César Sánchez, Ardisana (3). Amonestaron al banquillo de la Atlética.

Incidencias Partido disputado en el Polideportivo Municipal de Florida Arena.

Juan Muñiz afrontaba el choque con la baja ya sabida de Sergio Murcia, a la que se sumó la de Carlos Costoya con una rotura fibrilar en el oblicuo interno que ya le impidió jugar frente a Gijón, y de Pablo Argüelles, con molestias en la rodilla que invitaban a la precaución.

El partido comenzó con imprecisiones en el ataque avilesino, lo que podía llevar a pensar que se repitiese la historia de choques pasados jugados en horario matutino. Sin embargo, la defensa avilesina fue capaz de sostener al equipo para que el Vetusta no aprovechase las pérdidas del Horizonte.

Cuevas y Ardisana

Poco a poco fue carburando el Horizonte Atlética, con Cuevas y Ardisana comandando el ataque, y logrado ventajas que llegaban hasta los cuatro goles. Sin embargo, los ovetenses no bajaban los brazos y, sostenidos por Wermbter en la portería y Torrecilla, lograban reducir las distancias para llegar al descanso con empate a 12.

Fotos: Álex Piña 1 /

Tras el paso por el vestuario, el Horizonte Atlética siguió en la misma línea de trabajo, con una defensa muy fuerte que no permitía a los ovetenses meterse en el partido, y un ataque de nuevo con Ardisana acertado en el lanzamiento. Además, Adrián Carvalho, que sustituyó en la portería a Braulio, aburrió al Vetusta, que lo intentaba con el pivote Hugo Rodríguez, a quien paró de manera magistral Juan Puig.

El Autocenter sucumbió ante el ritmo de juego del Horizonte Atlética, sin poder dar respuesta en el plano físico. Y aunque alguna decisión arbitral casi logra desquiciar a los avilesinos, lo que se vivió especialmente en las gradas, donde la afición visitante era mayoría y protestó airadamente a los árbitros, finalmente el Horizonte Atlética se hizo con una victoria de mérito. La próxima jornada volverá a jugar a domicilio, esta vez en Gijón frente al Grupo Covadonga, que dio la sorpresa al vencer en su casa a uno de los favoritos al ascenso, el Caja Rural Zamora.