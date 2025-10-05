El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ardisana, uno de los jugadores destacados de la Atlética, lanza a portería en el partido de ayer. Álex Piña
Balonmano

El Horizonte Atlética gana otro derbi y se pone segundo

El mayor ritmo de los avilesinos tras el descanso decidió el partido después de una primera mitad igualada en Oviedo

A. Santos / G. G.

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El Horizonte Atlética gana los derbis regionales de dos en dos. Aunque con mayor dificultad que la pasada semana ante el Royal Premium Gijón, los ... avilesinos asaltaron ayer la casa del Autocenter Principado con otra victoria que consolida la apuesta esta temporada. Con la victoria en el Florida Arena de Oviedo frente al Autocenter Principado por 24-28, el Horizonte Atlética se encarama a la segunda posición de la clasificación beneficiado por los pinchazos del Zamora ante el Grupo y del Pinto en Santander.

