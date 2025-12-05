El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Horizonte Atlética se saludan antes de un partido esta temporada en La Magdalena. Paloma Ucha
Balonmano | Espacio semanal Fundavi

El Horizonte Atlética no se rinde: «Esperábamos estar más arriba, pero no vamos a tirar la toalla»

Gerardo González, presidente del club, confía en la mejora del equipo después de Navidad, cuando «recuperemos jugadores»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:14

Comenta

Aunque en los últimos tiempos disputó tres fases de ascenso, dos en La Magdalena y una en Sevilla, no fue hasta esta temporada cuando el ... Horizonte Atlética reconoció públicamente su objetivo de luchar por estar entre los dos primeros. Lo hizo su presidente, Gerardo González y también su entrenador, Juan Muñiz, poco dado a salirse del guión en esos términos. Sin embargo, los resultados no están acompañando y el equipo avilesino es sexto a seis puntos de la fase de ascenso. Toca hacer un análisis de la situación y quién mejor que el máximo mandatario del club para ofrecer su diagnóstico.

