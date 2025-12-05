El Horizonte Atlética no se rinde: «Esperábamos estar más arriba, pero no vamos a tirar la toalla»

Aunque en los últimos tiempos disputó tres fases de ascenso, dos en La Magdalena y una en Sevilla, no fue hasta esta temporada cuando el ... Horizonte Atlética reconoció públicamente su objetivo de luchar por estar entre los dos primeros. Lo hizo su presidente, Gerardo González y también su entrenador, Juan Muñiz, poco dado a salirse del guión en esos términos. Sin embargo, los resultados no están acompañando y el equipo avilesino es sexto a seis puntos de la fase de ascenso. Toca hacer un análisis de la situación y quién mejor que el máximo mandatario del club para ofrecer su diagnóstico.

«La expectativa sigue siendo la misma», reconoce, sin arrepentimientos. «Nuestro planteamiento era llegar vivos a Navidad, a dos-cuatro puntos de la fase de ascenso, para a partir de enero recuperar a Sergio Murcia, que Aitor y Carlos estuviesen ya a su mejor nivel y recuperar también a Pablo, que ha recaído de su lesión de rodilla. Es verdad que estamos más lejos, sextos, pero la temporada es muy larga y no vamos a tirar la toalla».

Para Gerardo, la clave ha estado en «perder dos partidos que no entraban quizá en nuestras cuentas. Valladolid y Grupo, aunque están siendo el equipo revelación de lo que va de temporada. El resto ha ido más o menos como cabría esperar, si bien es cierto que nosotros hicimos público nuestro objetivo a ciegas, sin saber el nivel que iban a dar los equipos madrileños, nuevos en la Liga, que creo que han venido para igualar mucho más las cosas», observa.

«Aitor va cogiendo poco a poco el ritmo, Carlos estuvo un año parado y Murcia volverá en enero»

En ese sentido, «hay dos equipos que están por encima del resto. Zamora, ante el que competimos bien el pasado sábado, demostrando que no estamos tan lejos de ellos, y Torrelavega, que ha hecho un buen equipo otra vez esta temporada. Pero el resto de equipos creo que tenemos un nivel muy parejo y cualquiera puede ganar a cualquiera, como se está viendo cada jornada».

Es por ello que el presidente del Horizonte Atlética no pierde la fe. «Queda mucha temporada por delante e igual que nosotros hemos atravesado una época complicada por las lesiones, al resto de equipos también les tocará y pienso que ahí tendremos una ventaja porque contamos con una plantilla muy amplia y eso al final es muy importante».

Así, Gerardo confía en ver pronto «al mejor Aitor, que poco a poco va recuperando el ritmo, a Carlos, que estuvo un año parado y eso se nota, a Sergio Murcia y a Pablo, que es un bastión en defensa para nosotros...». Asume que bajas como la de Samu o José Carlos son muy difíciles de suplir, pero «Luis Sierra y Jaime han sido gratas sorpresas. Luis se ha adaptado muy bien a la categoría después de bastante tiempo en Segunda con Luanco, y Jaime también está teniendo un buen papel en su flanco».

En esa línea, Gerardo aplaude el día a día del equipo, tanto a nivel de plantilla como de cuerpo técnico. «Los veo bien. Juan como siempre. Es cierto que este año hizo público el objetivo de la fase, pero al final el mensaje interno siempre fue el mismo todos estos años. Y los jugadores están entrenando muy bien y se mantiene el buen rollo en el vestuario. Al final a nadie le gusta perder, pero, aunque está difícil, estamos a tiempo de todo».