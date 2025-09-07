El Horizonte Atlética finaliza tercero la Copa Principado en el Braulio García

El Horizonte Atlética finalizó la pretemporada con la tercera posición en la Copa Principado, después de finalizar en la citada posición el triangular con ... el que se decidió la competición como novedad este curso.

El conjunto avilesino entró en competición en el segundo partido, después de que el favorito Confía Ciudad de Oviedo, como equipo de División de Honor Plata, comenzase la mañana ganando al Royal Premium Gijón (16-13). Este estreno previo dio ventaja a los gijoneses, que entraron con mucho más ritmo al partido ante un Horizonte excesivamente frío, al que le sentó mal este nuevo sistema competitivo.

Royal Premium Gijón Cardín, Hugo (5), Aguado, Iriarte (5), Pablo, David, Paredes, Cruz (2), Murias (2), Sergio, Hevia (1), Marco (1), Illán y Hugo Toral (1). 17 - 13 Horizonte Atlética Adrián Carvalho y Braulio; Carlos Costoya (2), Jaime (1), Carlos García, Tedders (1), Puig, Pablo, Cuevas (1), Silvino (1), Ardisana (1), Luis Sierra (1), Kreikemeyer, César García (1), Hugo Monje (1), Manel (3) y Sergio Iglesias. Marcador cada cinco minutos 4-0, 6-3, 9-4, 13-8, 16-10 y 17-13.

Árbitros José Carlos Friera y Gabriel Folgoso. Excluyeron Paredes; y a Carlos Costoya y Tedders.

Incidencias segundo partido de la fase final de la Copa Principado disputado en el polideportivo Braulio García.

Con un ritmo rapidísimo, los gijoneses desarbolaban a la Atlética, que no encontraba la forma de pararles en defensa, y que en sus ataques las perdidas de balón en las circulaciones facilitaban que Gijón tomase ventajas de hasta cinco goles. Trataba Juan Muñiz de parar la sangría con cambios en todas las líneas, pero nunca fue capaz de acercarse a los gijoneses, que fueron muy superiores durante los treinta minutos para finalizar con un 17-13 para Royal Premium. Manel, con tres tantos, fue el máximo anotador de los avilesinos, que no pudieron contar para la cita con el capitán Aitor, mientras que Sergio Murcia continúa recuperándose de su lesión.

De esta manera, el título de la Copa Principado quedaba pendiente del último partido para su decisión final. Y cuando las malas sensaciones avilesinas presagiaban un partido fácil para los ovetenses del Confía Base Oviedo, el Horizonte Atlética cambió radicalmente su actitud en pista, para luchar de tú a tú ante un rival que en una semana arrancará su participación en División de Honor Plata, con mucha alternancia en el marcador, y en el que el Horizonte encontró varias alternativas en el ataque, tanto en los extremos como en el lanzamiento y el juego con los pivotes.

Horizonte Atlética Adrián Carvalho y Braulio; Carlos Costoya (1), Jaime (1), Carlos García (3), Tedders (1), Puig, Pablo, Cuevas (2), Silvino (2), Ardisana (3), Luis Sierra, Kreikemeyer, César Sánchez (2), Hugo Monje, Manel y Sergio Iglesias. 15 - 15 Confía Base Oviedo Gamallo, Raúl Blanco (3), Colías, Joaquín Rossi, Tomás Rossi, Pablo Granda (2), David Pulgar (1), Rubén, Helio (1), Ureña (3), Gonzalo Pulgar (1), Galán (1), Javi Sanz, Jayro Moreno (1), Franceschetti (2) y Prieto. Marcador cada cinco minutos 1-3, 4-7, 8-8, 10-10, 13-13 y 15-15.

Árbitros José Carlos Friera y Rodrigo Ordóñez. Excluyeron a Raúl Blanco y Galán.

Incidencias tercer partido de la fase final de la Copa Principado disputado en el polideportivo Braulio García

En los últimos minutos, Base Oviedo se ponía dos goles por encima, pero no se rindió la Atlética, y siguió luchando para intentar llevarse el partido, con una defensa muy agresiva que dificultó a los ovetenses su circulación y que facilitó que se llegase al final de los treinta minutos con empate a 15. Los máximos anotadores avilesinos, Carlos García y Ardisana, con tres tantos.

Acaba la Copa Principado con Confía Base Oviedo revalidando el título y con el Horizonte Atlética con una semana por delante para seguir puliendo el juego y afrontar el próximo sábado 13 en La Magdalena ante los santanderinos del Lafuente Pereda su primer partido de liga. Se acaban los experimentos y comienza la lucha por las dos plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso, objetivo claro esta temporada para el Horizonte Atlética.