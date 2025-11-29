El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Sierra lanza a portería en un ataque del Horizonte ante el Zamora. Pablo Nosti
Horizonte Atlética 28-Balonmano Zamora 32

El Horizonte Atlética planta cara a un líder intratable

Las bajas limitaron las opciones en defensa y ataque de los avilesinos, que aún así estuvieron cerca en el marcador durante todo el partido

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:02

El Horizonte Atlética no pudo ganar ante un Balonmano Zamora que sólo ha perdido un partido esta temporada, pero se llevó una ovación de la ... grada casi llena de La Magdalena. La afición local supo premiar el esfuerzo de los suyos, que se sobrepusieron a las numerosas bajas y se mantuvieron siempre cerca del líder en el marcador, aunque acabaron sucumbiendo ante la mayor consistencia de los zamoranos.

