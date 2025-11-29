El Horizonte Atlética planta cara a un líder intratable

El Horizonte Atlética no pudo ganar ante un Balonmano Zamora que sólo ha perdido un partido esta temporada, pero se llevó una ovación de la ... grada casi llena de La Magdalena. La afición local supo premiar el esfuerzo de los suyos, que se sobrepusieron a las numerosas bajas y se mantuvieron siempre cerca del líder en el marcador, aunque acabaron sucumbiendo ante la mayor consistencia de los zamoranos.

Si te visita el líder y estás casi atado de pies y manos para tener alternativas, tanto en defensa como en ataque, lo normal es que pierdas. Las bajas no sólo impidieron a Juan Muñiz mover el banquillo como él hubiese querido, sino que también le obligaron a cargar de minutos a casi todas las líneas, lo que se acabó notando en la recta final, el único momento en el que el Zamora logró despegarse en el marcador. Sergio Murcia, Tedders, Puig, Silvino, Pablo Argüelles, Carvalho... Así es difícil competir.

El Zamora comenzó por delante en el marcador gracias a una primera línea imponente, con Giannini y Ruiz-Zebeiro a los mandos, y un extremo como David Gallego en estado de gracia. Juan Muñiz sacrificó a Sergio González en defensa durante buena parte del partido para incordiar el juego visitante como adelantado, y Adrián Cuevas, Ardisana y Manel intentaban llevar el peso ofensivo ante una defensa también muy presionante que dificultaba la circulación de balón.

Horizonte Atlética Braulio de la Iglesia, Sergio Villegas, Fer Martín; Carlos Costoya, Jaime González, Carlos García (3), Adrián Cuevas (8), Ardisana (2), Luis Sierra (2), Aitor Rodríguez (2), Kreikemeyer, César Sánchez (5), Hugo Fernández Monje, Manel (6), Sergio Iglesias. 28 - 32 Balonmano Zamora Bernegozzi; Fernando Ruiz, David Gallego (9), Marco Torres (1), Giannini (5), Medina (4), Pajares, Carballo, Ortega (3), Dos Santos (2), Néstor García (1), Ruiz-Zebeiro (5), Oseguera (2), Álvaro, Escudero. Marcador cada cinco minutos 3-4, 5-8, 9-10, 11-12, 13-15, 15-18 (descanso), 18-20, 21-22, 23-26, 26-29, 28-32.

Árbitros Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Excluyeron a Ardisana y Luis Sierra, en el Horizonte, y a Fernando Ruiz, David Gallego, Medina, Néstor García y Oseguera, en el Zamora.

Incidencias Partido disputado en el Polideportivo de La Magdalena. 600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del joven Samuel Fuentes, jugador de baloncesto del Adba Sanfer fallecido en un entrenamiento.

El Zamora se acostumbró a ir por delante en el marcador, pero la diferencia casi siempre era de uno o dos goles gracias a la capacidad de resistencia de la Atlética. Los avilesinos estuvieron cerca del empate desde el inicio, pero faltaba ese punto de acierto ante el portero Bernegozzi, que también ayudaba con sus paradas a mantener la ventaja.

La pareja arbitral formada por Francisco Fernández y Daniel Álvarez, viejos conocidos en La Magdalena, tampoco facilitaba la remontada de los locales con decisiones controvertidas como dos exclusiones encadenadas del Horizonte, que pasó de poder ponerse a un gol a ver cómo el Zamora se iba tres arriba (4-7).

El equipo avilesino sufría mucho en defensa, donde casi siempre se habrían huecos para lanzamientos y penetraciones por el centro. En la portería local, Braulio tampoco tenía su día después de una semana en la que apenas pudo entrenar. Aún así, acciones individuales de jugadores como Adrián Cuevas, César Sánchez, Manel o el pivote Carlos García lograron el empate a 11 goles en el minuto 18.

La Atlética iba a dar guerra, aunque cuando había conseguido lo más fácil entró en una fase errática y de desconexión en defensa y ataque que le dio oxígeno de nuevo al Zamora. El líder no perdonó esa tregua y, gracias a su acierto volvió a irse tres goles arriba antes del descanso (15-18).

El Horizonte no acusó el golpe y volvió a la cancha con ganas. Una acción de César Sánchez y las paradas de Fer Martín, que aprovechó de forma notable su oportunidad bajo palos tras Braulio y Villegas, restablecieron la tónica de la primera parte, con la Atlética haciendo la 'goma' en busca del empate.

Juan Muñiz también hizo ajustes en defensa para tapar los agujeros a la espalda de su adelantado y de la primera línea que empezaba a aprovechar con demasiada facilidad desde el pivote el Zamora. El líder seguía a lo suyo en ataque, pero no acababa de confiar en la victoria, porque los avilesinos se las ingeniaban para que el partido no se rompiese. Ardisana anotaba el 25-26 a falta de diez minutos para el final y Aitor Rodríguez desperdiciaba el empate al fallar un penalti. El Zamora, en cambio, anotó el suyo a continuación y se puso dos arriba, que fueron casi a renglón seguido tres con otro lanzamiento imparable de Giannini (26-29).

Eran demasiados golpes seguidos para un equipo con demasiados minutos en las piernas de sus jugadores que, aunque lo intentaron a la desesperada con una defensa individual a medio campo, veían ya como insalvable la diferencia de cuatro goles que mantuvo hasta el final el Zamora (28-32). Toca ya pensar en el Ademar el próximo sábado.