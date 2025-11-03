Jorge Martínez: «Ser bronce mundial es un privilegio y un sueño»

Jorge Martínez está feliz. El lateral de la Selección Española Juvenil que entrena Raúl Entrerríos y jugador del Grupo Covadonga, puso rumbo ayer a ... España desde Marruecos con un bronce colgado del cuello. Es el que logró junto a sus compañeros en la primera edición del Mundial sub-17 disputado en Marruecos. «No todos los días se puede decir que eres bronce del mundo. Es un privilegio, un sueño», reconoce.

El jugador, no obstante, es autocrítico. El espíritu competitivo le lleva a poner la cabeza en la semifinal contra Egipto, cuando España quedó apeada de la lucha por el oro. «Te quedas con ganas de más, tuviste en la mano la posibilidad de una medalla mejor y no se dio la oportunidad», apunta. No obstante, también tiene los pies en el suelo. «En el deporte se pierde más que se gana. Seguro que esa derrota nos hace más fuertes».

Jorge Martínez tuvo un contratiempo durante el torneo que le llevó a perderse el tercer partido de la fase de grupos. Una infección en las anginas que le provocó fiebre y bastante malestar le dejó fuera del choque, pero pudo participar en las semifinales. «Ese no fue mi mejor día». A pesar de ello, cree que su nivel en esta competición ha sido «correcto». A quien está muy agradecido es al gijonés Raúl Entrerríos, la leyenda de los 'Guerreros' que ahora es seleccionador juvenil. «Ha sido una pieza clave. Es un entrenador y una persona genial que nos ha tratado genial. Ojalá poder compartir más convocatorias con él».