¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jorge Martínez muerde su medalla de bronce. E. C.
BALONMANO

Jorge Martínez: «Ser bronce mundial es un privilegio y un sueño»

El joven grupista, tercero en el Mundial con la Selección Juvenil de Entrerríos, regresa a casa satisfecho con el trabajo hecho

José Luis González

José Luis González

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Jorge Martínez está feliz. El lateral de la Selección Española Juvenil que entrena Raúl Entrerríos y jugador del Grupo Covadonga, puso rumbo ayer a ... España desde Marruecos con un bronce colgado del cuello. Es el que logró junto a sus compañeros en la primera edición del Mundial sub-17 disputado en Marruecos. «No todos los días se puede decir que eres bronce del mundo. Es un privilegio, un sueño», reconoce.

