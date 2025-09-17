El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta

Acuerda proponer una multa de entre 3.000 y 4.000 euros a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la ronda ciclista a España, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses

C. P. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:35

La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer multas que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses, a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de La Vuelta a España.

Los expedientes analizados corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, entre Avilés y La Farrapona, así como en la decimoquinta jornada, entre Aveiga y Monforte de Lemos.

La Vuelta a España se vio fuertemente condicionada por las protesta contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. La undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que acortar por razones de seguridad y la última entrega, la llegada a Madrid, se detuvo de forma definitiva a 56 kilómetros para el final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  10. 10 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta

Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta