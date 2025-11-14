El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mario Menéndez, segundo por la izquierda, en el podio. LVA
Ciclismo

El avilesino Mario Menéndez confirma su potencial en la Copa de España

El joven ciclista se estrena como junior con un segundo puesto en Ciudad Real que la da plaza para el Nacional

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:57

Comenta

El joven ciclista avilesino Mario Menéndez finaliza el año con las mismas sensaciones que le llevaron a ser campeón de España cadete de ciclismo ... en pista, pero con la dificultad añadida del cambio de categoría por su edad. Este talento sobre dos ruedas estrena su condición de junior de primer año, donde empieza a confirmar su potencial después de la primera prueba de la Copa de España de Ciclismo en Pista que se celebró el fin de semana pasado en Valdepeñas, Ciudad Real.

