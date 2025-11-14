El avilesino Mario Menéndez confirma su potencial en la Copa de España

El joven ciclista avilesino Mario Menéndez finaliza el año con las mismas sensaciones que le llevaron a ser campeón de España cadete de ciclismo ... en pista, pero con la dificultad añadida del cambio de categoría por su edad. Este talento sobre dos ruedas estrena su condición de junior de primer año, donde empieza a confirmar su potencial después de la primera prueba de la Copa de España de Ciclismo en Pista que se celebró el fin de semana pasado en Valdepeñas, Ciudad Real.

Tres de estas tres copas son puntuables para el Campeonato de España del próximo año. Mario Menéndez comenzó muy bien, ya que completó tres pruebas en las que ganó la de Keirin –se circula detrás de una moto–. En los enfrentamientos de velocidad disputó la final y consiguió la segunda plaza, mientras que en los 200 metros se clasificó en cuarta posición. La suma total de puntos le da a Mario Menéndez un segundo puesto, por lo que ya tendría puntuación suficiente para disputar el Campeonato de España en 2026.

El próximo reto del ciclista avilesino será a finales del mes de noviembre en la prueba también puntuable de Tafalla, en Navarra. Y cerrará este ciclo de las tres competiciones de la Copa de España el 3 y 4 de enero en Alicante.

El balance de Menéndez en este arranque no puede ser más esperanzador ya que, a la dificultad añadida de su paso a junior, se enfrentó a ciclistas de mucho nivel. Sin ir más lejos el otro finalista en velocidad, lleva tiempo convocado con la Selección Española, y hasta disputó un Mundial. Esto da más mérito a esta Copa de España del avilesino, que sigue dando pasos en el ciclismo en pista nacional, una modalidad casi inédita en el deporte de las dos ruedas en el Principado de Asturias.