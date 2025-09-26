El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ciclista lavianés Benjamín Noval.
Ciclismo

Una caída deja a Benjamín Noval sin medalla en el mundial en ruta

La mala suerte se cebó con el lavianés, que se iba al suelo a tan solo 3,4 kilómetros, cuando ya tocaba con los dedos la medalla en su primera participación en los mundiales Júnior de carretera

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:41

La mala suerte se cebó con el lavianés Benjamín Noval, quien en su primera participación en los mundiales Júnior de carretera, vio como se quedaba finalmente sin el premio de la medalla.

En una jornada de 119,3 kilómetros, el corredor de la MMR Academy se mantuvo en todo momento en el grupo de favoritos, dejando hacer a sus compañeros de selección, especialmente a Javier Cubillas, quien se mantuvo en posiciones de medalla durante gran parte de la última de las ocho vueltas que se dieron al circuito en la inmediaciones de Kigali.

En el último paso por la Cote Kigali Golf, a 6,5 kilómetros, Noval lanzó un ataque desde el pelotón, dando caza a su compañero, y llevándose con ellos al francés Johan Blanc, quienes iniciaron la persecución del líder, y a la postre campeón del mundo, el británico Harry Hudson.

El ritmo impreso por Noval, el cual solo logró aguantar Blanc, les llevó a situarse a tan solo trece segundos del corredor británico. Pero la mala suerte se cebó con el asturiano, que se iba al suelo a tan solo 3,4 kilómetros, cuando ya tocaba con los dedos la medalla, y con muchas opciones de hacerse con el maillot arcoíris, al quedar por delante el paso empedrado por la Cote Kimihurura en el kilometraje final.

El título finalmente recayó en Hudson, quien aventajó en dieciséis segundos a Blanc y al polaco Jan Jackowiak, plata y bronce, respectivamente.

Noval, que será sometido a pruebas médicas en las próximas horas para evaluar sus lesiones en un brazo, completaba la prueba, cruzando la meta en la trigésimo sexta posición a 5:52 del británico.

