Con tan solo dieciséis años Benjamín Noval (Pola de Laviana, 2008) está llamado a ser una de las grandes estrellas del ciclismo internacional. Un ... deporte que lleva en la sangre, ya que su padre, y ahora director, fue profesional durante trece años, inculcándole una pasión por la bici que el 'cazador' lavianés está llevando a lo más alto.

En su primeros ochos meses como junior, ya atesora los títulos del campeonato y la copa de España de ciclocross, siendo cuarto en el europeo y mundial, mientras que en carretera debutó con triunfo en el Ciudad de Bañeza, al que siguieron el Memorial Chely Álvarez, el Trofeo Santiago Santana y recientemente en la Vuelta a la Montaña Central.

–¿Se imaginaba estos resultados en su debut en la categoría?

–No pensaba igual ganar, pero ya en cadetes me encontraba bien, y después entrenando procuré preparar todas las carreras bien, haciendo una buena base de cara al salto, que pasas de hacer 70 kilómetros a 130, y eso se nota bastante. Entrené bien durante el invierno, tanto de cara al ciclocross como a la carretera, no notando mucho el cambio, y la verdad es que me alegro de poder estar disputando carreras tan pronto.

–¿Qué citas tienes marcadas ahora en rojo en el calendario?

–Las pruebas más importante son la Vuelta al Besaya, el campeonato de España, y el Tour du Valromey, que es la prueba por etapas más importante del calendario mundial junior. En estas tres sería importante para mí hacer un buen resultado, o incluso ganar.

–Le consideran el Van der Poel español, ¿se ve reflejado en él?

–Van der Poel es un referente para todo el mundo, junto a Van Aert y Pogacar, incluso otros corredores como Bernal. Mathieu y Tadej son los que más llaman la atención, pero hay que fijarse en todos, ya que todos son buenos.

–¿Qué se le da mal?

–No sé si se me da mal, pero el esprint no es mi punto fuerte. Sí es cierto que después de una carrera dura, como fue el otro día, o llegar en un grupo reducido, tengo esa punta de velocidad, pero es una cosa en la que puedo mejorar, y con el tiempo lo haré, así como en todo lo demás.

–Pasado el tiempo, las cuartas plazas en el Europeo y el Mundial de ciclocross ¿fueron un buen resultado o una decepción?

–A mí siempre me gusta ganar. El del Europeo fue un buen resultado, ya que nunca había corrido con los de fuera, pero en el Mundial iba con una expectativa más alta, después de la gira navideña y los entrenamientos que estaba haciendo en casa. Me encontraba bastante bien, las sensaciones y piernas las tuve para haber hecho medalla, pero el ciclocross es como es, y todo el mundo puede fallar, siendo la suerte un factor, y no pudo ser. Todavía me queda el año que viene.

–Una suerte que tampoco le acompañó en la París-Roubaix.

–Es una carrera también complicada, y de no haber sido por los percances, podría haber estado en el grupo de delante, ya que cuando tuve el pinchazo y el problema con el cambio estaba con ellos. Lo importante de Roubaix son las sensaciones, que ya la conozco de cara al año que viene, y que me pude comparar con los mejores del mundo.

–Ha visto crecer de cerca a gente como Edu Pérez-Landaluce, Pelayo Sánchez, Samuel Fernández y Hugo de la Calle, ¿Eso le ha servido para aprender?

–Llevo yendo a las carreras de junior desde que empezó la MMR Academy, viendo correr también a gente como Juan Ayuso, Iván Cobo y Carlos Rodríguez. La verdad, es que cuando los ves ahí nunca piensas que van a ser lo que son ahora, pero ahora comienzas a recordar lo que hacían y te fijas en ellos, siendo una referencia, personas mayores que tú, que han pasando por la categoría en la que estoy ahora.

–Qué su padre sea su director, ¿es una presión o una ayuda?

–A mí no me supone ninguna presión, todo lo contrario, es una ayuda. Tanto él como Mauro Rato nos ayudan mucho en cada carrera, y estoy encantado. Sin ellos no seríamos nadie, estoy muy a gusto y disfrutando de las carreras.

–Sus actuaciones han despertado el interés de equipos como el UAE Team Emirates, Ineos, Red Bull y Movistar. ¿Es algo que controla o delega todo en lo que decida su padre?

–Yo la verdad es que no pienso en ello, ni quiero saber nada, porque no es que pierdas motivación, solo quiero disfrutar e ir a cada carrera, dar el máximo entrenando y en competición, intentando ser el mejor y ganar todas las carreras posibles.

–Cumplirá 17 años en octubre ¿Creé que es pronto para dar el salto a profesionales?

–Sí. La categoría junior es importantísima, tanto para disfrutar de las carreras y de los compañeros, siendo una época que no vas a volver a tener. Creo que hay que disfrutarla y vivir, y si no la vives, no eres ciclista.

–¿Conoceremos pronto su futuro o habrá que esperar?

–Por mi parte seguro que hay que esperar un poco más. Toca seguir trabajando y Dios dirá con el tiempo. Todavía me queda otro año de junior y mucho que demostrar, y muchas cosas que hacer.