El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Covadonga Tomé y Laura Tuero. E. C.

Covadonga Tomé exige a Barbón que presione al Gobierno por la participación del equipo israelí en la Vuelta

La diputada del Grupo Mixto quiere que el jefe del Ejecutivo jefe se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para trasladarles «el sentir del pueblo asturiano que, en los últimos días, hemos visto en las calles»

E. P.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:36

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha exigido este este domingo al presidente del Principado, Adrián Barbón, que presione al Gobierno de España y al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que «hagan lo que deben frente a un país que está mostrando un sentir cada vez mayor hacia Palestina».

Tomé ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico que se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para trasladarles «el sentir del pueblo asturiano que, en los últimos días, hemos visto en las calles».

La parlamentaria hacía referencia así a las protestas registradas durante las etapas de la Vuelta a España disputadas en Asturias, en las que decenas de personas reclamaron la retirada del equipo Israel Premier-Tech de la competición, denunciando el uso del deporte como «herramienta de blanqueo institucional» por parte de «un estado genocida».

«La respuesta de Asturias está clara; no queremos que se use el deporte para blanquear a un estado genocida», ha afirmado Tomé, quien también ha mostrado su apoyo a las doce personas que fueron detenidas durante una de las etapas a su paso por L'Angliru y que ya se encuentran en libertad con cargos. «Recordamos que nadie puede ser detenido por una acción de protesta pacífica», ha subrayado.

Tomé también ha hecho referencia a una persona herida en la concentración de Avilés, a la que le ha trasladado su apoyo personal y se ha puesto a su disposición «para ayudarle, si fuera necesario».

La diputada ha anunciado que formulará preguntas en la Junta General sobre la financiación pública de la Vuelta a España, concretamente en relación con las subvenciones concedidas. Asimismo, solicitará información sobre si el Ejecutivo asturiano prevé establecer criterios para no financiar eventos deportivos en los que participen entidades vinculadas a países que incurran en graves violaciones de los Derechos Humanos o estén implicados en el blanqueo de crímenes internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  3. 3 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  8. 8

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  9. 9 Fallece un motorista de 71 años en un accidente en Gijón
  10. 10

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Covadonga Tomé exige a Barbón que presione al Gobierno por la participación del equipo israelí en la Vuelta

Covadonga Tomé exige a Barbón que presione al Gobierno por la participación del equipo israelí en la Vuelta