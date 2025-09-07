El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo

La Policía ha detenido al hombre por invadir la calzada y causar que otro corredor de la escapada también se fuera al suelo

Iván Benito / E. C.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:50

Las protestas propalestinas contra la participación del Israel Premier Tech en la Vuelta suman un nuevo incidente. Un manifestante con una bandera de Palestina, escondido entre los árboles, ha invadido la carretera al paso de la escapada durante la etapa de este domingo en Galicia. Antes de llegar al asfalto, se ha tropezado y ha provocado un bandazo por el que el español Javi Romo se ha ido al suelo. Otro de sus compañeros de fuga también se ha caído.

El incidente se ha producido a falta de 55 kilómetros para la línea de meta, en pleno desarrollo de la etapa. El corredor del Movistar, sin lesiones pero con el coulotte roto, se ha levantado rápido y ha salido a la carrera para recriminarle la acción al protestante. Los directores y auxiliares de su equipo le han frenado y han logrado que volviera a subirse a la bicicleta y atrapara de nuevo a la escapada.

El manifestante ha sido reducido de inmediato por los cuerpos de seguridad y fue detenido por la Policía Nacional. La ronda española suma un número importante de altercados en esta edición a causa de las protestas propalestinas contra la presencia del Israel Premier Tech, que desde este sábado ha borrado su nombre en el maillot para la «seguridad» de sus ciclistas.

Son ya varios episodios en los que los ciclistas han sido abordados por manifestantes durante las etapas. Sin ir más lejos, este sábado en Avilés parte del pelotón se vio obligado a pararse durante la salida neutralizada por la presencia de numerosas personas con banderas de Palestina.

Banderas propalestinas en la salida de Vegadeo

Cientos de manifestantes mostraron su apoyo a Palestina y su rechazo a la participación del equipo Israel Tech en la salida de esta decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España que partió de Vegadeo y tiene llegada Monforte de Lemos (Lugo) sobre un recorrido de 167,8 kilómetros

