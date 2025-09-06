Cientos de personas protestan en Avilés contra la presencia de Israel en La Vuelta Apenas un par de incidentes se han producido en la concentración que ha despedido a los equipos y organización en la salida de la ciudad

Cristina Del Río Avilés Sábado, 6 de septiembre 2025

Las banderas palestinas han ondeado hoy por encima del resto en la salida de La Vuelta Ciclista a España desde Avilés. Unos carteles en la explanada del Centro Niemeyer, durante la presentación de los equipos, anticipaban lo que se iba a vivir poco después en la avenida de Gutiérrez Herrero, copada ambas aceras por centenares de manifestantes pro Palestina y en contra de la presencia de Israel en esta competición.

Gritos como «No es una guerra, es un genocidio», «Israel asesina, La Vuelta patrocina» o «Boicot a Israel» se han sucedido hasta que toda la comitiva ha pasado por el pasillo custodiado por agentes de la Policía Nacional, cuya numerosa presencia ha exaltado los ánimos de quienes con banderas, silbatos y pañuelos palestinos han mostrado su disconformidad con la presencia del equipo israelí en la carrera.

Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, de Izquierda Unida, ha celebrado el «éxito total de la multitudinaria y pacífica manifestación», salvo por un par de incidentes. «La gente sabe comportarse y Avilés responde», ha añadido. Ha explicado que no están en contra de La Vuelta sino de la presencia de Israel que, en su opinión, utiliza el deporte para «blanquear» su imagen y «mostrarse como un Estado democrático».

Los incidentes fueron la reducción en el suelo de un ciudadano que se manifestaba con intensidad y un empujón a un hombre de mediana edad que, como consecuencia, se cayó el suelo y tuvo que ser atendido. Este segundo incidente levantó gran expectación.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha mostrado su respeto a las concentración, pero ha pedido que sean pacíficas y ha asegurado que la labor de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado es la protección de todos, tanto de corredores como del público.