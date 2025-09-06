El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los corredores del equipo israelí, con el nuevo maillot. E. C.

El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta

La decisión pretende «priorizar la seguridad de los ciclistas y el pelotón» ante «la peligrosidad de algunas protestas» en la ronda española

José L. González

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:42

Las protestas contra el equipo Israel Premier Tech han provocado que el conjunto israelí haya decidido retirar el nombre del país de los maillots ... de sus corredores en la Vuelta. El equipo comunicó la decisión poco antes de que el pelotón tomara la salida desde Avilés para poner rumbo a La Farrapona. Las manifestaciones, que reclaman la expulsión del equipo israelí al entender que blanquea a un Gobierno, el de su país, que está perpetrando un genocidio en Gaza, se sucedieron esta mañana en las calles de Avilés. En el Centro NIemeyer, de donde partió la ronda, se vieron algunas banderas de Palestina, pero su presencia se intensificó después por las calles de la ciudad.

