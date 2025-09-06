El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta

Las protestas contra el equipo Israel Premier Tech han provocado que el conjunto israelí haya decidido retirar el nombre del país de los maillots ... de sus corredores en la Vuelta. El equipo comunicó la decisión poco antes de que el pelotón tomara la salida desde Avilés para poner rumbo a La Farrapona. Las manifestaciones, que reclaman la expulsión del equipo israelí al entender que blanquea a un Gobierno, el de su país, que está perpetrando un genocidio en Gaza, se sucedieron esta mañana en las calles de Avilés. En el Centro NIemeyer, de donde partió la ronda, se vieron algunas banderas de Palestina, pero su presencia se intensificó después por las calles de la ciudad.

El equipo Israel Premier Tech busca con esta medida «priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón». La medida no solo alcanza a la ropa deportiva, también a los coches y autobuses que están en carrera, decisión adoptada «previamente». No obstante, el nombre del equipo se mantiene como Israel Premier Tech.

Las protestas contra el equipo israelí han llevado al Principado a tomar posición, reclamando la retirada del club ante lo que está sucediendo en Gaza. El propio presidente del Principado defendió las protestas y apuntó que en una situación como esta hay que ser «coherente». «Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de todas las competiciones internacionales por la agresión a Ucrania. Por la misma razón, tengo que apoyar a Palestina», afirmó Barbón, reclamando a la Unión Europea una postura más firme y coherente, apuntó Adrián Barbón, quien sostiene que «lo que está haciendo el Gobierno de Israel es un genocidio en toda regla y desde luego entiendo la movilización ciudadana».