La navarra Paula Ostiz, imparable, logra ahora el oro europeo contrarreloj

Paula Ostiz revalidó este miércoles el título europeo júnior contrarreloj logrado el año pasado en Bélgica tras imponerse por poco más de dos segundos a ... la alemana Magdalena Leis gracias a la remontada que protagonizó en la ascensión final de apenas 1,1 kilómetros. Este oro logrado por la navarra supone la tercera medalla en apenas nueve días tras conquistar en el Mundial de Kigali la plata en la lucha contra el crono y el oro en ruta. Este viernes (12.40 h.) podría redondear unos días de ensueño porque en su cabeza está ya el oro en la prueba en línea de estos Campeonatos de Europa de Drôme-Ardèche.

La crono de 12,2 kilómetros entre Allex y Étoile-sur-Rhône, fundamentalmente llana, presentaba una ascensión final de 1,1 kilómetros al 5,2% que terminó haciendo la diferencia. En la última referencia, a 1,5 kilometros de la meta, Ostiz figuraba en cuarta posición con un crono 19 segundos peor que el mejor tiempo de la alemana Magdalena Leis. Fue en esas rampas finales donde la corredora del Movistar hizo la diferencia para remontar esa desventaja y terminar imponiéndose por 2.41 segundos sobre Leis. La neerlandesa Megan Arens, reciente campeona mundial de la especialidad por delante de Ostiz, completó el podio a poco más de diez segundos.

«Iba como demasiado fácil»

«La crono ha ido bastante rápida», señaló Ostiz, que rodó a una media de 39,284 kilómetros por hora, tras colgarse el oro. «Tenía muy buenas sensaciones. Pensaba que igual me costaba recuperar del viaje pero hoy me he levantado de la cama y he visto que tenía buenas piernas», corroboró. «Cuando he salido en la crono iba como demasiado fácil. Decía: 'no me lo creo, esto es una locura'. He llegado a meta y he visto que he marcado el mejor tiempo», relató aún incrédula. «Solo queda celebrarlo con la familia, mi equipo, y a pensar en el viernes que seguro que lo hacemos bien. Tengo buenas sensaciones, el equipo está fuerte así que espero ganar y disfrutar», lanzó ambiciosa la pamplonesa, que se abrazó a su madre Jessica que le esperaba en la meta junto a otros familiares. Su compañera de equipo, la gallega Alejandra Neira, terminó en undécima posición a 1:58.