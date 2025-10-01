El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Ciclismo

Evenepoel se divierte en solitario

Suma un nuevo maillot a su palmarés esta temporada al ganar el Europeo de crono una semana después del Mundial

Igor Barcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53

Remco Evenepoel no necesita rivales a su alrededor para divertirse. Le basta con tomar la bici de crono, el casco aerodinámico y volar en solitario ... en busca de un nuevo éxito. El belga se ha vuelto un coleccionista de maillots y ya encadena tres esta temporada -el belga, el arcoíris y el europeo, conquistado este miércoles en la región de Drome-Ardeches francesa-. Tras el disgusto que se llevó tras caer en la prueba en ruta del Mundial de Kigali (Ruanda), Evenepoel volvió a su versión más autoritaria, la que ejerce contra el crono, y, una vez más en los últimos tiempos, ha superado la oposición de un Filippo Ganna que se está acostumbrando a perder frente al ambicioso belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  3. 3 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Evenepoel se divierte en solitario

Evenepoel se divierte en solitario