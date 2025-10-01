Evenepoel se divierte en solitario

Remco Evenepoel no necesita rivales a su alrededor para divertirse. Le basta con tomar la bici de crono, el casco aerodinámico y volar en solitario ... en busca de un nuevo éxito. El belga se ha vuelto un coleccionista de maillots y ya encadena tres esta temporada -el belga, el arcoíris y el europeo, conquistado este miércoles en la región de Drome-Ardeches francesa-. Tras el disgusto que se llevó tras caer en la prueba en ruta del Mundial de Kigali (Ruanda), Evenepoel volvió a su versión más autoritaria, la que ejerce contra el crono, y, una vez más en los últimos tiempos, ha superado la oposición de un Filippo Ganna que se está acostumbrando a perder frente al ambicioso belga.

Las diferencias en los 24 kilómetros con viento en contra fueron notables. 43 segundos frente a todo un especialista como el italiano y 1.08 sobre el sueco Niklas Larsen, que dejó fuera del podio por dos segundos al británico Tarling.

El rendimiento de Evenepoel contra el crono está siendo espectacular. De hecho, si se excluye la cronoescalada del Tour a Peyragudes, donde fue décimo y al día siguiente abandonó, no pierde desde el 21 de julio de 2024. Entonces fue tercero en la crono que cerraba aquella Grande Boucle en Niza, por detrás de Pogacar y Vingegaard. Desde entonces ha ido encadenando victorias. Se coronó campeón olímpico en París con 14 segundos de ventaja sobre Ganna y repitió éxito en el Mundial con seis sobre el italiano.

Tras recuperarse del accidente que sufrió en pretemporada, ganó la crono del Tour de Romandia, en Suiza, por delante de Almeida, al que aventajó en 11 segundos sobre 17 kilómetros. Un mes después también se imponía en la crono de la Dauphiné, sobre la misma distancia, superando en 20 segundos a Vingegaard. De camino al Tour, aprovechaba para ganar su primer maillot de la temporada, el belga, con 1:11 de diferencia sobre Vermeersch en 40'5 kilómetros. En la ronda gala ganó la cita de Caen, 33 kilómetros planos donde sacó 16 segundos a Pogacar. Después de penar en la subida a Peyragudes, volvió a montarse en la bici de crono en Ruanda, donde apabulló llegando incluso a doblar a un Pogacar al que sacó 2 minutos y 27 segundos. Era el segundo maillot de 2025. Y el tercero llegó este miércoles, en una crono de 24 kilómetros que dominó a su antojo, sin dar opción a Ganna a pensar en la victoria.