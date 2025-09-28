El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Taadej Pogacar celebra su triunfo en la prueba en ruta del Mundial de ciclismo. A. C. Poujoulat / AFP

Pogacar reedita su victoria en el Mundial por aplastamiento

El esloveno devuelve el golpe a Evenepoel y conquista su segundo título consecutivo

Igor Barcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:50

Tadej Pogacar tuvo una semana para preparar su venganza con Remco Evenepoel tras ser doblado por el belga en la crono individual del Mundial de ... ciclismo. Una situación inédita para el esloveno, que regresó a lo más alto en modo exhibición para reeditar la victoria de 2024. Al igual que el pasado año en Zúrich, apostó por un ataque lejanísimo, a cien kilómetros de meta, que acabó con las esperanzas de su máximo rival, noqueado al verse lejos de Pogacar pero que supo reaccionar para ser segundo y acompañar en el podio al corredor del UAE, que por segunda temporada consecutiva lucirá el maillot arcoiris.

