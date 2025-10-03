El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Paula Ostiz celebra la victoria en la prueba en línea júnior. RFEF Ciclismo
Campeonato de Europa

Paula Ostiz sigue haciendo historia y conquista el título continental en la prueba en línea júnior

La navarra se ha convertido en la primera ciclista española en lograr el doblete de oro en crono y ruta en unos Europeos

Álvaro Guerra

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:07

Comenta

La navarra Paula Ostiz sigue haciendo historia. La pamplonesa ha conseguido este viernes imponerse en la prueba en línea júnior del Campeonato de Europa, celebrado ... en la localidad francesa de Guilherand-Granges, y agranda su palmarés. Así, Ostiz se convierte en la primera ciclista española en lograr el doblete de oro en crono y ruta en unos Europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  10. 10

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paula Ostiz sigue haciendo historia y conquista el título continental en la prueba en línea júnior

Paula Ostiz sigue haciendo historia y conquista el título continental en la prueba en línea júnior