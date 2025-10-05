El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mario Junquera, ganador absoluto, supera uno de los obstáculos del recorrido. E. C.

Sara Cueto y Mario Junquera, profetas en casa

Los corredores del Unicaja Gijón se llevaron el triunfo en el Trofeo Las Mestas que es la antesala del arranque hoy de la Copa de España

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Cerca de trescientos cincuenta corredores se dieron cita ayer en la primera de las dos jornadas que componen el gran fin de semana de ciclocross ... en Gijón, que se culminará hoy, con la celebración del decimoquinto Trofeo Villa de Gijón, que supondrá el pistoletazo de salida a la Copa de España.

