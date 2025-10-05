Sara Cueto y Mario Junquera, profetas en casa

Cerca de trescientos cincuenta corredores se dieron cita ayer en la primera de las dos jornadas que componen el gran fin de semana de ciclocross ... en Gijón, que se culminará hoy, con la celebración del decimoquinto Trofeo Villa de Gijón, que supondrá el pistoletazo de salida a la Copa de España.

Haciendo valer su condición de representantes del Unicaja Gijón, organizador de las pruebas, la naveta Sara Cueto y el gijonés Mario Junquera,se llevaron la victoria en las pruebas Élite del quinto Trofeo Las Mestas.

Tras seis vueltas al circuito de 2,60 kilómetros, que será el mismo que albergue hoy la prueba de la Copa de España, Cueto superó en treinta y cinco segundos a la corredora sub 23 Marta Beti (Cantabria Deporte-Río Miera), y en cuarenta y siete a Nahia Arana (Euskoime-BH-Miribilla), segunda entre las sub 23.

Más ajustada fue la victoria de Junquera, ya que el gijonés aventajó, tras ocho vueltas al circuito, en tan solo catorce segundos a Egoitz Hoyas (Euskoime-BH-Miribilla), primer sub 23, y en casi tres minutos al cabraniego David Ovín (Sellón Bici Center).

El programa deportivo en Las Mestas se inició con las disputa de las pruebas Máster, en las que el cántabro Isaac Suárez, vigente campeón de Europa y de España, logró el triunfo en la categoría Máster 40.

En el resto de categorías José Luis Rebollo (Ciclista Corredor) se impuso en Máster 50, en una prueba que se resolvió al sprint con Manu Quintanilla (Ciclos Yurrebase). Siendo Juan Marcelino Huerdo (Casa Suncia) el ganador en Máster 60, y Miguel Llaneza (CayonBikes Team) haciendo lo propio en Máster 30.

Entre las féminas, Felisa Ares (Ciclista Corredor) fue la ganadora absoluta, así como de Máster 40, siendo Ruth Moll (Oviedo.es) segunda, y primera de Máster 50, con Isabel Borrero (Ciclismo Superprestigio) tercera, y segunda de Máster 40.

Laia Lera (Occident Miribilla) y Samuel Castiello (Equipo Cortizo) fueron los ganadores de categoría Júnior, y Noé Vega (Baqué Movistar Team) y Bruno Cernuda (MMR Academy) de Cadete.