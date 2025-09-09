El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El pelotón de la Vuelta, durante uno de las últimas etapas. Mayka Salguero

30 años de debate entre abril y septiembre

La Vuelta se consolida al final del verano años después del controvertido cambio de fechas de 1995 gracias a la generación de oro española y a Froome

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:27

El Tour es muy fácil de ubicar. Calor, vacaciones, evasión de rutinas, Pirineos. Siempre julio. La Vuelta es el final de verano, la vuelta al ... cole, la rebequita, tonos amarillentos. No siempre fue así. Antes, la mayor parte de su historia, fue lluvia, frío, polen, alergias, el hit de 'Me estoy volviendo loco', Serranillos, Perico, Kelly, la eclosión colombiana... Todo aquello es ahora nostalgia. Porque la ronda española arriesgó. Cambió de fechas. De abril-mayo a septiembre. Y fue como la muda de piel de los reptiles y anfibios. Sacrificar parte de la esencia para crecer y lograr una nueva.

