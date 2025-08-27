El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Quinta etapa

Ayuso y Almeida se compenetran bien para acechar a Vingegaard

El danés vuelve a ser líder pero queda por detrás del UAE, que gana la contrarreloj por equipos previa al final en alto en Andorra, en el que se espera lluvia y frío

Iván Benito

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:02

La Vuelta puede presumir por encima del Tour y del Giro de las contrarrelojes por equipos. La incluyó desde su cuarta edición, en 1942, y ... apuesta por ella como nadie. En otras rondas es invisible. En Figueras tenía una misión doble. Saldar una deuda con las tierras más orientales de la Península Ibérica. Girona era la única capital de provincia que no había acogido una meta. Tampoco había apenas visitado el alto del Ampurdán. La otra, empezar a dar más pistas para la general, que se mantiene muy igualada.

