En directo | Javier Guillén: «Ayer fue un día lamentable, ahí están las escenas»
El director de la ronda española muestra la tristeza por lo ocurrido y aclara que «los equipos a los corredores en todo momento han querido correra LaVuelta»
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:48
12:25
«Todos tenemos que apostar por LaVuelta»
«El ciclismo es vulnerable. Tengo la esperanza de que no sea así. Vamos a seguir trabajando para sacar la carrera adelante, es uno de los eventos más importantes que tenemos en España. Todos tenemos que apostar por LaVuelta», señala Guillén. «Cualquier decisión contraria a la UCI hubiera afectado a España», insiste sobre la decisión de expulsar al equipo
12:23
«Cuándo llamas a boicotear la carrera, desde luego se hace un daño»
«Cuándo llamas a boicotear la carrera, desde luego se hace un daño», señala Guillén señalando a los políticos que han alentado las protestas. «No hemos ido a ninguna guerra, que no se entienda esto como triunfalismo, pero hemos completado la carrera», insiste.
12:23
«Los cordones de seguridad se consideraron suficientes»
«En ningún momento nos planteamos no disputar la 21ª etapa», señala sobre si se pensó en suspender de forma total la última etapa por las calles de madrid. «Los cordones de seguridad se consideraron suficientes», señala Guillén.
12:22
«La UCI dijo que el equipo debía correr»
«LaVuelta se ha mantenido neutral. A la UCI le dijimos que había un problema, hubo conversaciones, pero ellos dijeron que el equipo debía correr y tampoco el equipo ha decidido que se quería ir. Hicimos lo que teníamos que hacer»
12:20
Guillén: «Hemos tenido los apoyos que necesitábamos»
Guillén, a pregunta de si ha tenido el apoyo gubernamental, señala que «la relación con el CSD ha sido constante. Hemos tenido los apoyos que necesitábamos. El Consejo ha entendido que no podíamos hacer nada. Interior nos ha provisto con la seguridad que necesitábamos. He tenido el apoyo de mi empresa».
12:19
«No hay ninguna federación que haya vetado a Israel de sus competiciones»
«Con la UCI se habló para hacerle ver lo que sucedía, ellos tomaron posición con un comunicado, y era el de mantener el Israel en carrera. Nosotros no podíamos hacer otra cosa, sin su autorizaciones hubiera afectado en consecuencias legales», explica Guillén .«No hay ninguna federación que haya vetado a Israel de sus competiciones, tampoco la Unión Europea. La UCI hizo el comunicado y entiendo que conoce lo que ha pasado».
12:18
Javier Guillén: «Es LaVuelta más dura que he vivido»
«Nada en Turín nos hacía pensar que esto pasaría, es LaVuelta más dura que he vivido. LaVuelta es un evento mundial y es una de las razones por las que ha ocurrido lo visto», señala Javier Guillén. «Hemos sido capaces de reaccionar, pero ahora deberemos tomar decisiones», advierte.
12:17
Guillén: «Tengo que reconocer el triunfo de Jonas Vingegaard, que es un extraordinario ganador».
12:17
«LaVuelta 2025 se ha celebrado»
«LaVuelta 2025 se ha celebrado, las 21 etapas se han completado. No como los equipos y los corredores se merecen, pero se ha completado», insiste el director de La Vuelta.
12:13
«Ayer fue un día lamentable, ahí están las escenas»
Javier Guillén: «Los equipos tienen el derecho de participar y nosotros la obligación de organizar la carrera. Ayer fue un día lamentable, ahí están las escenas, fueron momentos muy duros. Al final es obvio que poco puedo añadir, que cada uno lo juzgue»
12:12
«Los equipos y a los corredores han querido correr La Vuelta»
«Tengo que agradecer a las 3.500 personas que componemos el equipo de La Vuelta, ninguno se ha ido», ha señalado Guillén por las contínuas presiones que han recibido. «Tengo que agradecer a los equipos y a los corredores, ellos en todo momento han querido correr LaVuelta, nunca manifestaron lo contrario».
12:11
«A la UCI le corresponde determinar la participación y exclusión de los equipos»
Javier Guillén:: «A la UCI le corresponde determinar la participación y exclusión de los equipos en las carreras. Nos hemos quedado ahí. Hemos estado centrados en lo que teníamos que hacer. Hemos tomado una posición de no entrar a debatir, es legítima. Nos hemos explicado hasta donde hemos podido».
12:10
«La posición de La Vuelta es clara: nos guiamos por la normativa de la UCI»
Javier Guillén: «Hemos pedido el mismo respeto que ofrecíamos a los demás. Un respeto que también pedimos en nombre de un público muy numerosos, que quería disfrutar de la carrera. El público ha convivido con los manifestantes. La posición de La Vuelta es clara: nos guiamos por la normativa de la UCI», aclara el directo de la ronda española.
12:10
«Exigimos respeto para nuestros deportistas»
Guillén: «Somos una carrera, somos deporte. Nos parece bien que todo el mundo aproveche nuestra plataforma para hacer sus reivindicaciones. Pero exigimos respeto a nuestros deportistas»
12:09
«La etapa se considera realizada»
«La etapa se considera realizada», señala guillén. «Se tomaron tiempos en el kilómetro 44 de carrera. Fue una solución que adoptamos para completar la última etapa», aclara
12:08
«Queríamos que la etapa concluyera, pero a 3 km a meta se produjo otra invasión en la que corredores cayeron al suelo», añade Guillén.
12:07
«Sabíamos que era un día complicado»
«Sabíamos que era un día complicado. Vimos varios incidentes, el primero nos obligó a desviar el recorrido en San Sebastián y Alcobendas. Toda la información que recibíamos era de invasiones en la calzada. Esa información la íbamos teníendo a lo largo de la carrera», explica Javier Guillérn, director de La Vuelta.
12:06
«Lamento mucho la imagen que se dio»
«Lamento mucho la imagen que se dio. Es algo que no se debería repetir», señala Guillén que insiste: «Podiamos haber convivido las manifestaciones con la practica del deporte».
12:04
Javier Guillén: «Quiero condenar lo ocurrido en la última etapa. Pocos comentarios son necesarios con respecto a lo que vimos ayer»
12:02
Javier Guillén: «Las imagenes hablan por sí solas»
Comienza la rueda de prensa de Javier Guillén. «Las imagenes hablan por sí solas. Es incaeptable lo que se vio por todo el circuito de Castellana y antes de entrar».
12:02
Dos detenidos y 22 policías heridos en las protestas
Los incidentes de este domingo terminaron con dos detenidos y 22 policías heridos en las protestas propalestinas de La Vuelta en Madrid. Delegación del Gobierno destaca que la jornada se ha desarrollado «sin incidentes graves» y como un «ejemplo de dignidad» con Gaza Lee la noticia completa
12:01
Podio improvisado
Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Tom Pidcock, los tres hombres que coparon el podio de la general, improvisaron una ceremonia muy especial lejos de la habitual 'alfombra roja' del Paseo de la Castellana. Lo hicieron en el garaje del hotel del Visma.
12:00
Cruce de declaraciones políticas
El ministro Pablo Bustinduy ha censurado la «indignidad» del PP por hacer «piruetas retóricas» con tal de no condenar «el genocidio» en Gaza, y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por posar en una foto con el equipo israelí de ciclismo Israel-Premier Tech. En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, el ministro de Sumar ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su «rapidez» para «ver una violencia ubicua y extraordinaria» en las protestas propalestinas en la última etapa de La Vuelta ciclista a España, y «no ver un genocidio» en Gaza.
11:57
A pesar del amplio despliegue policial, manifestantes invadieron la calzada y lanzaron objetos y vallas, dejando 22 agentes heridos y dos detenidos por desórdenes públicos. La tensión estalló en varios puntos del centro, especialmente en el Paseo del Prado. Los ciclistas no pudieron completar el recorrido
11:55
Las protestas terminaron en altercados
Las imágenes de las protestas en Madrid
11:53
Comunicado de La Vuelta
«Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid. Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera».
11:52
Los dirigentes de La Vuelta, la empresa Unipublic propiedad de ASO (organizador del Tour de Francia) no emitieron ningún comunicado ni comparecencia ante los medios hasta pasada la medianoche del domingo, varias horas después de la cancelación de la 21ª etapa a causa de las manifestaciones en el centro de Madrid.
11:48
La organización de la Vuelta a España 2025 ha convocado a los medios de comunicación este lunes 15 de septiembre a las 12:00 en el Hotel Chamartín One (Madrid) para dar su versión y todas las explicaciones de la polémica cancelación de la última etapa de la carrera.
-
