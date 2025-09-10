El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protestas propalestinas durante La Vuelta. EP
Ciclismo

Madrid se blinda para la final de la Vuelta ante las protestas pro Palestina: 850 policías y control de grupos radicales

La posibilidad de que se produzca algún altercado, tras lo ocurrido en Bilbao o en Galicia, preocupa a los responsables de la seguridad de la carrera

L. G.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:48

La sombra de un gran boicot final este domingo en Madrid cubre esta 80 edición de la Vuelta. Pese a que la mayoría de manifestantes ... acuden a las carreteras de forma pacífica, la posibilidad de que se produzca algún altercado preocupa a los responsables de la seguridad de la carrera. Se vivió en Bilbao, donde tuvo que suspenderse la etapa tres kilómetros antes por las protestas violentas que se produjeron junto a la meta en la Gran Vía, y ayer mismo ocurrió en Galicia. La organización decidió prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera.

