Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
El árbol derribado en la carretera que ha obligado a acortar la etapa. EC
Ciclismo

Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa

La organización decide prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera, y Landa pierde el sprint por la victoria con Bernal

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:19

Pasan los días y el altavoz es cada vez mayor. El polvorín de las protestas propalestinas en La Vuelta ha vuelto a causar otro final ... de etapa deshonroso para la carrera. Una manifestación multitudinaria en el puerto final, ubicada a tres kilómetros de meta, ha sido incontrolable para la Policía, por mucho que se redoblara el dispositivo tras le jornada de Bilbao. La organización ha tenido que volver a actuar con celeridad e improvisar una línea de meta. Sería en el pueblo de Mos y no en Castro de Herville, ocho kilómetros más arriba. Antes, ya se ha visto obligada a retirar un árbol cruzado en la carretera y talado adrede, antes del inicio del Alto de Prado. Los ciclistas siguieron su curso sin parón, pero no pudieron hacerlo hasta el final.

