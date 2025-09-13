Nuevo incidente en la Vuelta: un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar la etapa

Alain Mateos Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:53 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

La penúltima etapa de La Vuelta ha estado a punto de irse al traste cuando quedaban veinte kilómetros para meta y los ciclistas comenzaban a ascender el puerto de Navacerrada, el último de la jornada, con final después en la Bola del Mundo. Un grupo de manifestantes propalestinos se ha sentado en medio de la carretera y ha tratado de cortar el paso de los ciclistas. Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, los pudieron evitar circulando cerca del arcén.

Efectivos de la Guardia Civil actuaron a toda velocidad para sacar a los protestantes de la calzada antes de la llegada del pelotón. Fue imposible. El grupo de los favoritos y el resto de ciclistas estaban a poco más de un minuto de la cabeza de carrera y se encontraron las cargas de frente. Los agentes de la Benemérita lograron abrir un pasillo lo suficientemente amplio como para no detener la carrera.

Los casi 200 ciclistas pasaron la protesta por el lateral derecho. Y la etapa, deportivamente hablando, apenas se vio afectada. Aunque hubo momentos de tensión, tal y como se pudo ver en las imágenes emitidas en directo. Mientras los agentes intentaban retirar a los manifestantes, algunos se revolvieron justo al paso de los ciclistas. Hubo empujones y alguna caída, aunque no entre los deportistas.

Sobre la etapa de hoy, al igual que la jornada final de mañana en Madrid, estaba amenazada por numerosas protestas anunciadas. No solo de colectivos que piden la expulsión del equipo Israel de La Vuelta por el «genocidio» en Gaza, también de movimientos ecologistas. Se había reforzado el dispositivo de seguridad: la Policía Nacional había desplegado 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 para los dos días.