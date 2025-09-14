El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las protestas propalestinas en La Vuelta en la prensa internacional. E. C.

La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»

Los medios deportivos de todo el mundo han destacado la suspensión de la prueba ciclista en Madrid por las protestas propalestinas

Daniel de Lucas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:27

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid a 56 kilómetros de meta por las protestas propalestinas es una noticia ... que ha trascendido las fronteras de España y que medios deportivos de medio mundo recogen en sus portadas. Algo inédito y que no había ocurrido nunca y que ha obligado incluso a cancelar la ceremonia de entrega de premios. Han corrido ríos de tinta en toda la prensa internacional para contarlo y todos lo recogen en las portadas de sus páginas web, con calificativos como «caos», «violencia» o «el peor final».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  6. 6

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  10. 10 «Para Canal, Gijón era lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»

La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»