La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid a 56 kilómetros de meta por las protestas propalestinas es una noticia ... que ha trascendido las fronteras de España y que medios deportivos de medio mundo recogen en sus portadas. Algo inédito y que no había ocurrido nunca y que ha obligado incluso a cancelar la ceremonia de entrega de premios. Han corrido ríos de tinta en toda la prensa internacional para contarlo y todos lo recogen en las portadas de sus páginas web, con calificativos como «caos», «violencia» o «el peor final».

¿Cómo lo ven en Francia, el país organizador del Tour? El diario 'L'Équipe', el más prestigioso, destaca la cancelación de una etapa que se ha quedado sin ganador para, a renglón seguido, destacar el primer triunfo del ciclista danés Jonas Vingegaard. «Las protestas propalestinas acaban prematuramente con la Vuelta, Jonas Vingegaard gana por primera vez», titula el tabloide galo. «El danés Jonas Vingegaard ganó oficialmente su primera Vuelta a España este domingo en Madrid. Sin embargo, no hubo ganador tras la 21.ª etapa, que se interrumpió a 60 km de la meta debido a una nueva manifestación propalestina».

Una perspectiva parecida a la francesa tienen en Italia, donde el principal medio deportivo italiano, 'La Gazetta dello Sport', da prioridad a los disturbios que han forzado la suspensión de la prueba final en la capital española. «La Vuelta: Manifestantes propalestinos invaden el recorrido, etapa final cancelada. La victoria de Vingegaard es una apuesta segura», finalizan como única referencia al plano deportivo en un halago al ganador de la cita. «Los manifestantes rompen barreras y detienen al grupo a la entrada de Madrid: los organizadores se ven obligados a cancelar lo que debía ser la ceremonia final», añade el corresponsal en una crónica en la que recoge la «violencia» de las cargas policiales, balas de goma y lanzamiento de vallas en el centro de Madrid, en una prueba que «terminó de la peor manera posible, sin un final».

En Reino Unido también ponen el foco en el «caos de las protestas», como recoge el diario 'The Sun'. «Cancelada la última etapa de la Vuelta a España tras la irrupción de manifestantes propalestinos en el evento ciclista en Madrid», explica el medio. «Los decididos activistas han provocado accidentes de bicicleta y suscitado preocupaciones de seguridad». Hay que llegar hasta el segundo párrafo de la información para encontrar el primer comentario deportivo, en este caso sobre la victoria de Vingegaard, a quien se lamenta que se le negó su vuelta de honor en el centro de Madrid.

Mismo enfoque el que eligen en Alemania, por ejemplo el 'Der Spiegel' que titula «Manifestantes ocupan la calle y se cancela la etapa final de la Vuelta». «Las protestas propalestinas también dominaron la última etapa, que no se completó», analiza antes de agregar que el danés se alzó con el triunfo sin llegar a la línea de meta.

«Escenas pocas veces vistas»

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos 'The New York Times' publica una crónica de Guillermo Rai en la que pone en duda las decisiones de la organización: «Nada salió según lo previsto para los organizadores de la Vuelta, que no quisieron cambiar el recorrido de la última etapa, a pesar de que existían alternativas más seguras». En este sentido, Rai incide en que se han producido «escenas pocas veces vistas en los últimos meses en la capital española». «Ni siquiera un despliegue de seguridad sin precedentes pudo evitar lo inevitable», concluye.