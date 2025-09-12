El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jasper Philipsen celebra su victoria en Guijuelo. EFE

Vingegaard, a la Bola del Mundo con 44 segundos de ventaja sobre Almeida

El danés suma cuatro segundos de bonificación en una etapa con victoria de Jasper Philipsen al sprint

Igor Barcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:47

Se esforzó Joao Almeida en las rectas de la crono de Valladolid para rascar diez segundos a Jonas Vingegaard, pero el danés ha vuelto a ... penalizar hoy los despistes del portugués y el UAE, sumando cuatro segundos en el sprint bonificado de Salamanca. En una Vuelta donde las diferencias son mínimas, la concentración de Vingegaard en todo momento está siendo hasta ahora determinante. 24 segundos en Valdezcaray, otros seis en Pike Bidea y las bonificaciones como la de hoy le hacen llegar a la decisiva Bola del Mundo con 44 segundos sobre Almeida. Distancias que, en los 3,5 kilómetros en el muro de hormigón, en un mano a mano entre ambos, pueden ser suficientes, teniendo en cuenta que, salvo en la ascensión riojana, ninguno de los dos ha sido capaz de distanciarse mínimamente en estas tres semanas de carrera.

