Iván Cortina, durante la contrarreloj de la etapa en Valladolid. EFE

Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»

El asturiano Iván Cortina lamenta los incidentes que eclipsaron parcialmente La Vuelta y obligaron a suspender la última etapa en Madrid

G. Fernández

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:34

«Veníamos a hacer deporte y que, en alguna etapa, no haya podido discurrir la carrera por protestas que han pasado la línea roja... Da ... pena, sobre todo por el precedente que sienta». Las palabras de Iván García Cortina el día después de completar La Vuelta a España –encadenando su segunda grande del año tras el Tour de Francia– deberían pivotar sobre el aspecto deportivo. Sin Enric Mas, al corredor asturiano le tocó trabajar en pos de algún triunfo de etapa, suyo o de algún compañero. No llegó, en una edición de la ronda ciclista en la que las protestas propalestina contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech eclipsaron en varias etapas a lo deportivo.

