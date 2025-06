Alejandra Argüelles, presidenta del Club Balonmano La Calzada: «El primer equipo no saldrá a competir el año que viene»

Era un secreto a voces y la presidenta del Motivemarket (Club Balonmano La Calzada) verbalizó este lunes lo que EL COMERCIO ya había adelantado ... estas semanas. «Tras el descenso a categoría División de Honor Oro, el club toma la decisión de no presentarse». Rápido se quitó la venda Alejandra Argüelles, aludiendo a problemas de índole económica y haciendo una separación entre el tema deportivo y burocrático, defendiendo que lo segundo no ha interferido en lo primero.

«Deportivamente, el equipo lo dio todo y no queríamos que la parte administrativa tuviera repercusión», explicó sobre el momento de comunicar la decisión, ya a final de curso y con el descenso deportivo de la Liga Iberdrola certificado. El equipo que dirige Alfredo Rodríguez no pudo evitar el descenso y acabó cayendo en el 'play down'. Le tocaría jugar en División de Honor Oro, pero renuncia a la plaza.

«¿Las razones? Son básicas: económicas. Llevamos muchos años sufriendo y llega un momento en el que la pelota ya es tan grande que no podemos con ella», expuso la presidenta, quien avanzó que el primer equipo va a ser desmantelado y no competirá en ninguna liga de ámbito nacional. «La División de Honor Oro es un lobo con piel de cordero porque tiene unas exigencias similares a la Iberdrola sin ser la máxima categoría», justificaba Argüelles, dejando caer que el descenso había sido la estocada a la maltrecha estructura financiera del club.

Sin poner cifra, reconoció que «el club tiene una deuda que pagar», para lo que ya está hablando con «patrocinadores, ayudantes y ver las intenciones que hay para el año que viene». La única opción de que el senior del equipo de La Calzada salga a competir pasaría por armar un equipo nuevo desde cero, que inicie en territorial. Un escenario que, en estos momentos, tampoco parece factible.

Balonmano base

«El objetivo ahora es seguir trabajando en las escuelas. El primer equipo te chupa mucha energía y ahora podremos centrarnos en los demás». Puestos a mirar el lado positivo al asunto, Argüelles avanzó que el futuro de la entidad sí que está garantizado. Que el club va más allá del primer equipo y que las categorías base serán ahora el eje central de la entidad: «Es triste, pero es lo que toca. No sería inteligente seguir estirando el chicle».

La presidenta del Club Balonmano La Calzada ahondó en este asunto, diferenciando que «el club son muchas más cosas que el primer equipo» y ratificando que por ello mismo no se puede hablar en términos de desaparición. «Lo que no habrá es una primera plantilla en liga nacional».

Argüelles convocó en diciembre elecciones a la presidencia, con la intención de abandonar su cargo en la directiva del equipo. «Tengo una vida fuera de aquí», justificó entonces. Ayer, aunque se mantuvo en su idea, dejó ver nuevos matices en su hoja de ruta. «Hemos elaborado un plan de viabilidad para dejar el club a uno o dos años vista». Por ello, todo apunta a que la próxima temporada seguirá al frente.

Sobre las cosas que hubiese cambiado no quiso profundizar en detalles. Asumió que «alguna cosa diferente podríamos haber hecho», reconoció errores, pero también que «me habría dado rabia hacer cosas en las que no creo sabiendo que al final tengo que ser yo la que pague el pato si vienen mal dadas».

Argüelles cerró su comparecencia volviendo a elogiar a las jugadoras del primer equipo, de las que resaltó que, ante lo incierto del desenlace, nunca mostraron atisbo de falta de profesionalidad. «Es muy habitual que los jugadores y jugadores que ven que no van a seguir o que esto se acaba se dejen ir, pero aquí no ha sido el caso». Reconociendo que todo lo vivido, en lo personal, «me ha servido para aprender», puso el punto y final a una comparecencia que «nunca hubiera querido dar».