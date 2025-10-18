El Abril Adba suma y sigue: tercera victoria consecutiva para empatar en el liderato
Las avilesinas rompieron el partido en el segundo cuarto y acabaron superando con facilidad al Barakaldo
Avilés
Sábado, 18 de octubre 2025, 23:04
Las sensaciones de pretemporada y del debú liguero en Liga Femenina 2 del Aceites Abril Adba Sanfer se están confirmando a medida que avanza la ... competición. El equipo avilesino sumaba este sábado un pleno de victorias, tres de tres, que le permite empatar en la primera posición del grupo b con el Maristas.
Aceites Abril Adba Sanfer
Larsen (22), Sara Fraile (9), Janssen (16), Esther (11), Noemí Ugochukwu (11) –equipo inicial– Lorena (2), Prats, Carmen (3), Fuentes.
74
-
61
Barakaldo
Moyano, Inés (4), Celia Carral (7), Alba (8), Diop (18) –equipo inicial– Iratxe (5), Carla (2), Paula (2), Diaw (3).
-
Parciales 18-22, 19-10, 16-14, 21-15.
-
Árbitros Isidoro Sánchez y Marina Fernández.
-
Incidencias Partido de la tercera jornada en Liga Femenina 2 disputado en el pabellón central del Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal.
El marcador ante el Barakaldo en El Quirinal (74-61) se fraguó en un gran segundo cuarto de las jugadoras que entrena Carlos Galán. No habían empezado bien el partido (18-22), pero el parcial de 19-10 en la segunda manga encauzó una victoria que acabó siendo plácida (74-61).
Larsen fue la máxima anotadora con 22 puntos, seguida por Janssen (16) y Esther y Noemí con once puntos cada una.
