¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lanzamiento a canasta de una jugadora del Abril Adba Sanfer. Paloma Ucha
Aceites Abril Adba 74-Barakaldo 61

El Abril Adba suma y sigue: tercera victoria consecutiva para empatar en el liderato

Las avilesinas rompieron el partido en el segundo cuarto y acabaron superando con facilidad al Barakaldo

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Las sensaciones de pretemporada y del debú liguero en Liga Femenina 2 del Aceites Abril Adba Sanfer se están confirmando a medida que avanza la ... competición. El equipo avilesino sumaba este sábado un pleno de victorias, tres de tres, que le permite empatar en la primera posición del grupo b con el Maristas.

