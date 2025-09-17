Carlos Fernández, entrenador del Siroko Basketball: «Es muy atractivo dirigir a un equipo femenino de Gijón a estos niveles»

Carlos Fernández (Gijón, 1987) regresa a casa. Entrenador avalado en la última década por su trabajo en CB Navia, selecciones FBPA, BF León o CD ... Marchica, el técnico gijonés ha sido el elegido por el Siroko Gijón Basketball para llevar los designios desde el banquillo de la Liga Femenina 2 de este ambicioso y novedoso proyecto que trata de colocar al baloncesto femenino gijonés en la vanguardia nacional. Un proyecto ambicioso pero que parte de cero con las dificultades que eso entraña.

–Después de una fase profesional al frente de clubes distinguidos se lanza a liderar un proyecto nuevo. ¿Le produce vértigo?

–Nunca me ha dado miedo involucrarme en nuevos proyectos. Siendo honesto, he tenido la enorme fortuna que en la mayoría de veces las cosas han salido bien y por encima de lo esperado. Eso anima al hecho de 'tirarse a la piscina' si la ocasión lo merece, cómo creo que es el caso. Mejor arrepentirse por lo que se ha hecho, que no por lo que no se ha hecho.

–¿Cómo se convence a Carlos Fernández para que sea el entrenador del Siroko Gijón?

–Hay muchos factores en el proyecto que hacen que me llame la atención. Es muy atractivo dirigir un equipo femenino gijonés a estos niveles, ya años después de la experiencia que tuvo CD Basketmar. Por otro lado, la solidez del proyecto, la confianza que me mostraron desde el primer minuto, y el hecho de permitirme compatibilizar mi trabajo con CD Marchica (Luarca), donde estoy muy contento, influyeron en la decisión.

–¿Cuánto tiempo le llevó tomar dicha decisión?

–No mucho. Tras valorar lo que conlleva y darme luz verde para poder continuar en CD Marchica, la siguiente semana a mi vuelta a Asturias, nos citamos y ya lo cerramos. Hacía dos años que había estado en la liga con BF León, y sentí que era un buen momento para volver.

–¿Y volver a entrenar en Gijón algo más de una década después?

–Volver a entrenar en casa fue otro de los factores que me atraían del proyecto. Hace once temporadas que no entrenaba en mi ciudad, y siempre es algo motivante, más si cabe en un proyecto de estas dimensiones, aun con la responsabilidad que aquello conlleva.

Objetivos: «Afianzar el proyecto, poder salvar la categoría sin sufrimientos y luego no ponerse techo»

–¿Qué planificación de entrenamientos y trabajo físico tienen programada?

–El volumen de entrenamientos durante la pretemporada, será más alto (6-7 sesiones semanales) con al menos un día de descanso y alguna doble sesión. Durante la temporada serán cuatro sesiones de cancha, más sesiones físicas. Al ser un club de nueva creación, el acceso a turnos y espacios es más limitado, pero estoy satisfecho, contando, además, con un preparador físico que lleva todo el trabajo y control de cargas.

–¿Qué estilo de juego le gustaría imprimir a su equipo?

–Intentaré mantener el estilo de juego que me gusta, adaptándolo a la categoría. La defensa agresiva ha de ser la base, así como potenciar un ritmo alto y situaciones de transición todo lo posible. Intentaremos jugar bien en lo colectivo, fluido y sin depender en exceso de jugadoras concretas.

–¿Ha sido usted parte activa en el proceso de configuración de la plantilla?

–Cuando llegué el club ya había empezado a moverse, había alguna oferta hecha y alguna jugadora cerrada. Desde mi llegada sí que tuve un espacio en el que dar mi opinión y buscar perfiles que pudiesen encajar en la idea general. En cuanto a configurar una plantilla de cero, te da más libertad, pero, a la vez más complicado hacer que las piezas encajen y se cohesionen.

–¿Dónde confía ver a su equipo en este año de debut?

–Es difícil de predecir. La liga no es la misma que conocí en León en la que había equipos de nivel más cercano a Challenge. Ahora mismo es una liga muy competitiva, en el que las diferencias son pequeñas y que prácticamente cualquiera puede ganar a cualquiera. El primer objetivo realista es afianzar el proyecto, poder salvar la categoría sin sufrimientos y luego, con los pies en el suelo, no ponernos techo en mirar hacia arriba.