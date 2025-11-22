Javi Gómez se estrena con victoria al frente del Real Avilés Femenino

Se hizo de rogar, pero el Real Avilés Industrial Femenino sumó su primera victoria de la competición. El estreno en el banquillo de Javi ... Gómez no pudo tener mejor sabor de boca tras el triunfo, con remontada incluida, por 2-1 frente al Atlético de Madrid C, un rival, en estos momentos de la temporada, directo.

El encuentro comenzó con la precaución y respeto que pedía dado lo mucho que había en juego, ya que el triunfo era vital para ambos equipos. El RAIFem buscaba el primer triunfo de la temporada y el conjunto de Javi Gómez tuvo que tirar de raza para voltear el marcador. Porque las 'colchoneras' se adelantaron en el marcador gracias a una segunda acción, tras saque de esquina, que finalizó con el gol de cabeza de Marta.

Lejos de atemorizar a las blanquiazules, el conjunto de Javi Gómez dio un paso al frente y logró empatar superada la media hora de partido. También a balón parado. En este caso, Pali fue la encargada de ejecutar una falta escorada que acabó limpiando las telarañas de la portería atlética. Con la igualada (1-1) se llegó al descanso.

Real Avilés Industrial Paula Madrazo; Goretti, Eli Rodríguez, Pali, Daniela (Pradilla, m. 88), Ayuso, Mirdja (Tati, m. 84), Laura Tomàs (Noa, m. 74), Shara Rández (Carmen, m. 74), Nuria Torres y Sarina Heeb (Amaya, m. 46). 2 - 1 Atlético C Ainhoa; Estee, Bárbara (Noemí, m. 68), Daniela, Adriana, Marta (Inés, m. 68), Lara (Alejandra, m, 68), Kora (Marina, m. 63), Giovanka (Nerea, m. 46), Adriana Álvarez y Andrea. Goles 0-1: m. 18, Marta. 1-1: m. 31, Pali. 2-1: m. 55, Daniela.

Árbitra Victoria Campos. Expulsó por roja directa a Adriana (50). Amonestó a Laura Tomàs, Goretti, Amaya, Ayuso y Daniela; y a Daniela y Cristina.

Incidencias partido de la jornada 11 del grupo 1 de Segunda RFEF Femenina disputado en el campo sintético de La Toba 2-Jesús Castro.

En la reanudación, el Atlético de Madrid C se quedó con diez jugadoras sobre el sintético de La Toba en el minuto 50, al ser expulsada Adriana por protestas a la colegiada del encuentro. El cambio de guión no varió la hoja de ruta de las blanquiazules que asestaron un duro golpe moral cinco minutos después. Corría el minuto 55 de partido cuando Daniela venció en el mano a mano ante Ainhoa, picando el balón por encima de la portera para hacer el 2-1.

Y con el marcador a favor, los cambios también dieron un gran rendimiento al equipo. Amaya puso su calidad al servicio del equipo con acciones de gran nivel y Noa y Coche dispusieron de ocasiones para rematar el encuentro. La primera de ellas por partida doble, con un disparo al poste y con un disparo que obligó a la meta visitante a palmear el balón para que chocase en el larguero antes de perderse por la línea de fondo. El tercer gol se resistió, pero no los 3 puntos que subieron al marcador del Real Avilés, que se sitúa a un paso de abandonar los puestos de descenso a Tercera RFEF.