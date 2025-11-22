El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eli Rodríguez despeja un balón de cabeza. Juan Carlos Román
Fútbol femenino | Real Avilés 2-1 Atlético C

Javi Gómez se estrena con victoria al frente del Real Avilés Femenino

Los goles de Pali y Daniela obran la remontada ante un Atlético C que jugó con diez jugadoras desde el minuto 50 de partido

Redacción

Avilés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:52

Se hizo de rogar, pero el Real Avilés Industrial Femenino sumó su primera victoria de la competición. El estreno en el banquillo de Javi ... Gómez no pudo tener mejor sabor de boca tras el triunfo, con remontada incluida, por 2-1 frente al Atlético de Madrid C, un rival, en estos momentos de la temporada, directo.

