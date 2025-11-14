Javi Gómez, el nuevo ingeniero del Real Avilés Femenino

Ingeniero, futbolista, entrenador, empresario y profesor. El currículum del nuevo entrenador del Real Avilés Industrial Femenino es el resultado de una larga trayectoria en el ... mundo de la docencia, la empresa y el fútbol, otra de sus grandes pasiones. Javier Gómez (Gijón, 1964) asumirá ahora el reto de reestructurar al primer equipo femenino del Real Avilés, que no ha tenido el mejor comienzo posible en Segunda RFEF esta temporada y que necesita enderezar su rumbo para no ver tan de cerca el descenso.

Javier Gómez dirigía en la actualidad a la selección asturiana femenina sub-16. El nuevo entrenador blanquiazul cogerá las riendas del equipo a partir de este lunes, en sustitución de Iván González. Gómez fue futbolista en el Sporting, el Gijón Industrial, el Camocha y el Lealtad. Tras colgar las botas y un paréntesis de pocos años, volvió a los campos, pero esta vez como entrenador. Sus primeros pupilos fueron los infantiles del Codema, para pasar más tarde a las categorías inferiores del Sporting y dar el salto, con la Federación Asturiana, a dirigir la selección Sub-14.

El siguiente destino fue la Tercera División (Siero, Unión Popular de Langreo, Llanes, Candás y Colunga) donde los entrenamientos vespertinos le permitieron seguir compatibilizando el fútbol con su actividad profesional. También ha dirigido la Fundación Quini, «por un compromiso personal con él y con su familia».

«Asumo el reto con alegría, con el convencimiento de que las cosas van a salir bien y con la seguridad de que llego a un club con un proyecto tremendamente ilusionante. Me rodea un entorno que seguro trabajará con afán de conseguir triunfos, mi equipo de trabajo sumará para que las jugadoras tengan el espacio de confianza que saque todo su potencial», afirmó el nuevo entrenador blanquiazul.

Tanto el Real Avilés Industrial como el técnico Javier Gómez también ha querido expresar su agradecimiento y las «enormes facilidades» prestadas por la Federación Asturiana de Fútbol para la incorporación del técnico a nuestro club, «en particular a mi presidente, José Ramón Cuetos Lobo, a Miguel Rico y a María Yenes, responsables de las selecciones femeninas y también a todo el 'staff' de personas que nos facilitaron el día a día en estas casi tres temporadas», añadió el entrenador.

Fuera del fútbol, Javi Gómez, además del cargo de máxima responsabilidad como presidente de la Caja Rural de Gijón, también dirigió la Escuela Europea de Negocios y en 2017 pasó a ser adscrito al Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo, donde ha sido profesor asociado en la Facultad de Comercio.