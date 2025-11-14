El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javi Gómez, en una imagen reciente con la selección asturiana sub-16 femenina. RFPA

Javi Gómez, el nuevo ingeniero del Real Avilés Femenino

«Asumo el reto convencido de que las cosas van a salir bien», asegura el sustituto de Iván González

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

Ingeniero, futbolista, entrenador, empresario y profesor. El currículum del nuevo entrenador del Real Avilés Industrial Femenino es el resultado de una larga trayectoria en el ... mundo de la docencia, la empresa y el fútbol, otra de sus grandes pasiones. Javier Gómez (Gijón, 1964) asumirá ahora el reto de reestructurar al primer equipo femenino del Real Avilés, que no ha tenido el mejor comienzo posible en Segunda RFEF esta temporada y que necesita enderezar su rumbo para no ver tan de cerca el descenso.

